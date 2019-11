"Wer weiß denn sowas: Reichweiten-Bestwert der aktuellen Staffel Fast vier Millionen sahen gestern die Quizshow - Höchstwert auch für "Morden im Norden"

München (ots) - "Wer weiß denn sowas?" erreichte gestern Abend denReichweiten-Bestwert der aktuellen Staffel. 3,95 Millionen Zuschauerinnen undZuschauer (Marktanteil 19,5%) nahmen teil an der Spielfreude der beidenSchauspieler und Comedians Cordula Stratmann und Christoph Maria Herbst.Heute, am Dienstag, 26. November 2019, treffen um 18:00 Uhr die Schauspieler UweOchsenknecht und Alexander Held bei Kai Pflaume aufeinander. Begleitet von denTeamchefs Bernhard Hoëcker und Elton treten sie an, um spannende Fragen zubeantworten.3,30 Millionen Zuschauer (Marktanteil 12,9%) sahen im Anschluss "Vollgas", dieneuste Folge von "Morden im Norden", in der die beiden Kommissare FinnKiesewetter (Sven Martinek) und Lars Englen (Ingo Naujoks) ein Eifersuchtsdramamit tödlichem Ausgang aufdecken mussten. Damit erreichte "Morden im Norden"ebenfalls die beste Reichweite und den höchsten Marktanteil der mittlerweile 90Folgen.Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deim Internet www.DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4450593OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell