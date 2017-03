Mainz (ots) -In Rheinland-Pfalz hat die Sendung vor rund sechs Jahren mit 30Minuten begonnen, jetzt zeigt das SWR Fernsehen "Stadt Land Quiz" ineiner 45-minütigen Ausgabe im gesamten Südwesten. Nun spielen Städtein Baden-Württemberg gegen Städte in Rheinland-Pfalz, Regionen hiergegen Regionen da. Das amüsante Ratespiel mit Jens Hübschenpräsentiert sich dabei als überraschend anderes Quiz. Der Moderatortrifft nicht auf gecastete Kandidaten im Studio, sondern machtMenschen, die ihm auf der Straße begegnen, spontan zu Mitspielern.Die erste Staffel startet am Samstag, 18. März, 18.45 Uhr mit demStädteduell Remagen gegen Ubstadt-Weiher.Für "Stadt Land Quiz" kommt Jens Hübschen in Städte, Städtchen undDörfer. Überall dort stellt er seine Zufallskandidaten vor dieAufgaben, die er in Form von Texten, Fotos, Geräuschen und Filmen ineinem Tablet-PC mitführt. Er fragt die Metzgereifachverkäuferin undihre Kunden. Er fragt die jungen Frauen im Straßencafé, die Schülerauf dem Nachhauseweg, die älteren Herrschaften beim Mittagessen imGasthaus. Mitten im richtigen Leben entstehen so amüsanteSituationen. Die Quizfragen drehen sich meist um die eigene Stadtoder Region. Allgemeinbildung kann bei der Lösung ebenfalls nichtschaden. Und wenn Fotos aus Stadt und Land identifiziert werdenmüssen, darf via Internet sogar die ganze Welt mit ihrer"Schwarmintelligenz" mitmischen.Zwei Römer-Städtchen im DuellDieses Mal hat sich Jens Hübschen zwei Städtchen ausgesucht, dieauf eine lange Geschichte zurückblicken können. Hier waren schon vor2000 Jahren Römer zuhause: Remagen im Norden von Rheinland-Pfalz undUbstadt-Weiher im Norden von Baden-Württemberg. Ob sich die Einwohnerdieser beiden Gemeinden deshalb besonders gut bei Fragen nach Rom,Römern und Römischem schlagen? Wer weiß, was diese Zahl bedeutet:MCMLXXXIV? Und was ist mit "In dubio pro reo" gemeint? Hießen diesagenhaften Gründer Roms Romus und Remulus? Wer erkennt römischeGöttinnen wie beispielsweise Venus, Diana, Justitia und Victoria? Werspielte im Film "Ben Hur" die Hauptrolle? Wer in "Spartakus"?Wer den Lorbeerkranz dieser kurzweiligen Fragerunde erringt, zeigtdas SWR Fernsehen am 18. März. Am 25. März "duellieren" sich diebeiden Schuhstädte Pirmasens und Kornwestheim, am 1. April die beidenUniversitätsstädte Mainz und Tübingen. Die Kurstädte Bad Kreuznachund Baden-Baden treten am 8. April gegeneinander an, bevor Kandidatenaus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am 15. April ihr Wissen zumThema Ostern in die Waagschale werfen.Fotos zum Download auf ARD-Foto.dePressekontakt: Wolf-Günther Gerlach, Tel. 06131 929 33293,wolf-guenther.gerlach@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell