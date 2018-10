"Wer vorbereitet ist, nimmt anders Abschied." (FOTO)

Berlin (ots) -+++ Malteser bieten kostenlosen Letzte-Hilfe-Kurs im November an+++Anlässlich des Welthospiztages am 13. Oktober weist der Hospiz-und Palliativberatungsdienst der Berliner Malteser auf seinvielfältiges Angebot für die Begleitung von Sterbenden und Trauerndenhin. Insbesondere die neuen "Letzte-Hilfe-Kurse" sind eine kompakteHilfestellung zur Vorbereitung auf die letzte Phase des Lebens. Siewidmen sich diesen Fragen: Wie umgehen mit Krankheit und Sterben imeigenen Umfeld? Wie erkenne ich, wann ein Mensch im Sterben liegt?Was passiert mit einem Menschen - körperlich und seelisch - wenn erstirbt? Und wie gehe ich als Nahestehender damit um? Was kann ichbegleitend tun, damit dieser letzte Gang trotz aller Trauer ein guterAbschied wird?"Wir bereiten uns auf vieles im Leben vor, nur oft nicht auf dieletzte Phase im Leben", so die Erfahrung von Kerstin Kurzke, Leiterindes Hospizdienstes der Berliner Malteser. "Wer sich beizeiten mit demTod und dem Umgang mit Sterbenden beschäftigt, der kann anders undoffener im Austausch Abschied nehmen", so Kurzke.Die oft verdrängten, dafür aber umso wichtigeren Fragen greifendie vierstündigen Letzte-Hilfe-Kurse des Malteser Hospiz- undPalliativberatungsdienstes auf. Der Nächste Kurs findet statt amDienstag, 20. November 2018, von 16.00 bis 20.00 Uhr in der MalteserDienststelle in Karlshorst, Treskowallee 110.Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung beim Malteser Hospiz-und Palliativberatungsdienst wird gebeten unter Tel.: 030 / 656 61 7825. Mehr Infos: www.malteser-berlin.de/hospizFür Trauernde startet am Dienstag, 16. Oktober, von 15.30 bis17.30 Uhr eine Trauergruppe im Selbsthilfezentrum Eigeninitiative,Genossenschaftsstraße 70, 12489 Berlin. Dort können Trauernde unterprofessioneller Anleitung mit anderen Betroffenen ins Gesprächkommen.Pressekontakt:Charlotte RybakLeitung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMalteser Hilfsdienst e.V. BerlinMail: charlotte.rybak@malteser.orgTel.: 030 - 34 80 03 - 800 Mobil: 0151 - 533 44 120Original-Content von: Malteser Hilfsdienst e.V., übermittelt durch news aktuell