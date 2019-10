Unterföhring (ots) -Fünf Masken und fünf Promis, die sich hinter den Masken verbergen.Wer steckt hinter der Qualle? Wer tritt als Beton-Block auf? Und werversteckt seine wahre Identität hinter dem Gesichtswurst-Kostüm? JokoWinterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf werden in "Joko & Klaas gegenProSieben" zum Rateteam einer besonders hochprozentigen Variante derProSieben-Erfolgsshow "The Masked Singer".In "Joko & Klaas gegen ProSieben" (ab 8. Oktober, immer dienstags,20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn) treten die beiden Mitarbeiterin sechs Spielrunden gemeinsam gegen ihren bisher größten Gegner an:ihren Arbeitgeber. ProSieben bestimmt über die Spiele und ihre Gegnerund hat die besten Unterstützer an seiner Seite: Matthias Opdenhövel,Lena Gercke, Stefan Gödde, Daniel Aminati, Mario Basler, PalinaRojinski, Charlotte Roche, Thore Schölermann, Evil Jared Hasselhoff,Jeannine Michaelsen, Funda Vanroy, Harro Füllgrabe, Aiman Abdallah,Janin Ullmann, Vanessa Mai, Annemarie Carpendale, CollienUlmen-Fernandes, Christian Ulmen, Pheline Roggan, Fahri Yardim,Rebecca Mir, Christian Düren, Adel Tawil, H.P. Baxxter, Sido, MichaelPatrick Kelly, Max Giesinger, Teddy Teclebrhan, Joey Heindle, ElmarPaulke, Edin Hasanovic;, Dagi Bee, Kelly MissesVlog, RiccardoSimonetti, Wrestling-Legende Herman the German und #GNTM-SiegerinToni Dreher-Adenuga.Eine Viertelstunde voller Freiheit oder Dienst ganz im Sinne desSenders? Siegen Joko & Klaas gegen ProSieben, überlässt ihnen ihrArbeitgeber 15 Minuten Live-Sendezeit am nächsten Tag zur freienGestaltung und verschiebt sein reguläres Prime-Time-Programm. GehtProSieben als Sieger aus dem Abend hervor, müssen sich die beidenAngestellten bedingungslos den Aufgaben ihres Arbeitgebersunterordnen. Durch den Abend führt Moderator Steven Gätjen."Joko & Klaas gegen ProSieben" - ab 8. Oktober, immer dienstags, um20:15 Uhr,"Joko & Klaas LIVE" - nach einem Sieg immer mittwochs, um 20:15 Uhrauf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: #JKvsP7Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 89 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionJürgen MorgenrothTel. +49 89 9507-1129Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell