»Wer über Kindersoldaten redet, darf über Waffenexporte nicht schweigen«: terre des hommes fordert Verbot von Kleinwaffenexport

Osnabrück (ots) - Anlässlich einer Anhörung desBundestagsausschusses für Wirtschaftliche Zusammenarbeit undEntwicklung (AWZ) zur Lage von Kindersoldaten kritisiert dasentwicklungspolitische Kinderhilfswerk terre des hommes, dassDeutschland nach wie vor den Export von Kleinwaffen erlaubt.»Weltweit gibt es rund 250.000 Kindersoldaten. Sie werden ausgerüstetmit leichten Waffen wie dem deutschen G3. Wenn wir heute über dieDemobilisierung von Kindersoldaten diskutieren, sollten wir bedenken,dass deutsche Waffen in Kriegen und Konflikten eingesetzt werden, indenen auch Kinder als Soldaten kämpfen müssen«, erklärte terre deshommes-Kinderrechtsexperte Ralf Willinger in der Anhörung.terre des hommes begrüßt uneingeschränkt, dass die Bundesregierungentwicklungspolitische Projekte zum Schutz von Kindern inKriegsgebieten fördert. Sieht aber insbesondere beim ThemaReintegration ehemaliger Kindersoldaten erheblich größerenHandlungsbedarf - beispielsweise in den Krisenregionen im Nahen undMittleren Osten, in Zentralafrika, in Kolumbien oder Myanmar. JungeMenschen, die als Soldaten eingesetzt wurden, brauchen Hilfe bei derTraumabewältigung und beim Aufbau einer beruflichen Perspektive.»Umso problematischer ist es, dass in Ländern wie Irak, Afghanistan,Myanmar, Kolumbien, Jemen, Somalia oder Sudan massenhaft Kleinwaffendeutschen Fabrikats im Einsatz sind. Auch Kinder und Jugendlichekämpfen mit dem Maschinengewehr MG3 von Rheinmetall, dem SturmgewehrG3 und der Maschinenpistole MP5 von Heckler & Koch, den PistolenWalther P99 oder Sig Sauer SP 2022«, kritisierte Willinger.terre des hommes fordert deshalb einen generellen Exportstopp vonKleinwaffen und dazugehöriger Munition. »Wer Kinder schützen undFriedensprozesse initiieren will, muss auch die Ausfuhr vonKleinwaffen und Munition stoppen und ein restriktivesRüstungsexportkontrollgesetz durchsetzen«, so Ralf Willinger.