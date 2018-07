Unterföhring (ots) -Wer traut sich alleine, live gegen eine ganze Nation anzutreten?Wer hat ein besseres Bauchgefühl als ganz Deutschland? Wer schätztsich in "Alle gegen Einen" zum Gewinn von bis zu 100.000 Euro? Eltonmoderiert die neue ProSieben-Samstagabend-Show-Reihe. In 15 Rundengilt es Tipps auf Schätzfragen zu ungewöhnlichen Action-Experimentenabzugeben, die in der Show aufgelöst werden. Ab sofort können sichalle mutigen Interessenten ab 18 Jahren, die auf ihr gutesBauchgefühl vertrauen, für "Alle gegen Einen" bewerben. Alle Infoszur Bewerbung gibt es unter www.alle-gegen-einen.de.Wie viele Heliumballons braucht es, um einen Lastwagen schweben zulassen? Wie weit kann ein Motorradfahrer auf dem Wasser fahren? Wernäher am Ergebnis liegt - der auf sich allein gestellte Kandidat oderder Durchschnitt der abstimmenden Zuschauer - sammelt Geld für seinenJackpot. Dabei geht es um bis zu 100.000 Euro. Doch nur wer bei derfinalen 15. Frage richtigliegt, gewinnt seinen Jackpot: Der Spieleroder einer der Zuschauer, der noch live in der Sendung von ModeratorElton telefonisch überrascht wird. Brainpool TV produziert die neueProSieben-Show-Reihe.Alle Infos zur Bewerbung unter www.alle-gegen-einen.de"Alle gegen Einen" die neue ProSieben-Live-Show ab Herbst 2018,samstags auf ProSiebenHashtag zur Show: #allegegen1Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank Wolkenhauer, Michael BennTel. +49 [89] 9507-1158, -1188Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comMichael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell