Unterföhring (ots) -Hier muss um den richtigen Ton gespielt werden: In JokoWinterscheidts neuer Musik-Spielshow "Win your Song" (vier Folgen, ab15. November, donnerstags, 23:00 Uhr, ProSieben) lässt er die größtenMusiker gegeneinander antreten. In mehreren Spielrunden müssen dieSänger Instrumente gewinnen und mit diesen am Ende einen ihrer Hitslive performen. In der Premiere der neuen ProSieben-Show (Donnerstag,15. November, 23:00 Uhr) zieht Sängerin Judith Holofernes gegen "TheVoice of Germany"-Coach Mark Forster ins musikalische Kräftemessen.Judith Holofernes: "Mark und ich kennen uns schon ein bisschen undMark kann alles spielen und alles singen, was man ihm gibt."Mark Forster: "Ich merke gerade, dass es ein Riesenfehler war, indie Show zu kommen und gegen Judith anzutreten. Judith ist megaschlau und hat teilweise Bücher gelesen."Wie gewinnt man bei "Win your Song"? In jeder Runde gilt es,klassische Instrumente zu erspielen. Verliert der Musiker die Runde,wird die Studioband mit einem entsprechenden alternativen "Win yourSong"-Instrument ausgestattet. Schlagzeug oder Kinder-Drumset?Sechssaitige Gitarre oder eine dreisaitig-verstimmte Variante? ImFinale müssen die beiden duellierenden Sänger nacheinander mit derBand und ihren erspielten Instrumenten performen. WelcheZusammenstellung überzeugt das Studiopublikum? Wem überreicht JokoWinterscheidt die goldene Stimmgabel in Silber?Diese Musiker spielen außerdem bei "Win your Song" um dierichtigen Instrumente: Vanessa Mai gegen Bosse, DJ Bobo gegen WincentWeiss und Maite Kelly gegen Max Giesinger."Win your Song" - vier Folgen, ab 15. November 2018, immerdonnerstags, 23:00 Uhr auf ProSiebenHashtag zur Show: #WinYourSongBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell