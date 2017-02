Wer spielt, lernt: Wie Kinder die Herausforderungen im 21. Jahrhundert meistern (FOTO)

Nürnberg/Zürich/Wien (ots) -In den ersten Lebensjahren der kleinsten Baumeister dreht sichalles um ihre Lieblingsbeschäftigung: Spielen. Mit Phantasie undNeugierde entdecken und erobern sie im Spiel die Welt und haben dabeijede Menge Spaß. Doch damit nicht genug, bereits im Kleinkindalterentwickeln sie im Spiel wichtige Schlüsselkompetenzen, diesogenannten "21st Century Skills". In endlosen Stunden Spielspaß wirdalso auch gelernt - denn wer spielt, lernt für's Leben.Ob im Rollenspiel mit Bauernhof, Feuerwehrauto oderPrinzessinnenschloss oder beim Turm- und Hausbau mit Steinen: Spielenbringt Kinderaugen zum Leuchten, lässt sie tief in andere Welteneintauchen und macht Freude. Spielerisch und mit viel Fantasieentdecken schon die Kleinsten die Welt und ihre Zusammenhänge. BeimSpiel werden sie zu großen Denkern, lernen intuitiv, erfahren underleben die Welt. Als natürliches Bedürfnis fördert Spielen zudembereits in den ersten Lebensjahren die Entwicklung vonSchlüsselkompetenzen, die für das 21. Jahrhundert wichtig sind.Zukünftige Herausforderungen können die Kleinen somit spielerischmeistern.Starke Fertigkeiten, noch stärkere ZukunftUm Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen, sind diesogenannten "21st Century Skills" gefragt. Zu diesenSchlüsselkompetenzen zählen Kreativität, Problemlösungskompetenz,Kommunikations- und Teamfähigkeit. Sie helfen den Kleinen dabeiLösungen für komplexe Herausforderungen zu entwickeln und sich denAnforderungen einer sich kontinuierlich wandelnden Gesellschaft zustellen.Wenn Kinder Kinder sind, dann tauchen sie mit Kreativität ineigene Welten ein oder erschaffen fantasievolle Gebilde, die niemandzuvor je gebaut hat. Neugierig probieren sie Neues aus oderwiederholen stetig einen Stein auf den anderen zu setzten. Genaudieses Verhalten fördert ihre Kreativität, Problemlösungskompetenz,Kommunikations- und Teamfähigkeit. Denn wenn Kinder spielen, dannlernen sie für's Leben.Die amerikanische Organisation "P21", der sich auch die LEGOGruppe angeschlossen hat, hat es sich zum Ziel gesetzt, das Erlernendieser Kompetenzen zu fördern. Jetzt haben Neurowissenschaftlernachgewiesen, wovon die LEGO GmbH schon lange überzeugt ist: DieKindheit ist die wichtigste Zeit im Leben eines Menschen. In dieserZeit entwickelt sich das Gehirn. Wie diese Entwicklung abläuft, hängtentscheidend davon ab, wie und was wir in den ersten, prägendenJahren tun. Die Lieblingsbeschäftigung der Kleinen, das Spielen,nimmt dabei eine entscheidende Rolle ein.Um die Entwicklung dieser Fähigkeiten zu unterstützen, ist eswichtig, die Baumeister von morgen durch kreatives Spielen undSpielwerte zu inspirieren und zu fördern. Denn die Kinder von heutewerden als Erwachsene die Zukunft unserer Welt formen.Pressekontakt:LEGO GmbHPressestelleChristoph OffenbergTel.: +49 89 4534 6316Presse@LEGO.comKlenk & Hoursch AGPR Leadagentur D/A/CHIna BauerTel.: +49 89 4702 77116LEGO@klenkhoursch.deOriginal-Content von: LEGO GmbH, übermittelt durch news aktuell