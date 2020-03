Liebe Leser,

wer spart, verliert! Das ist die Botschaft der vergangenen Tage. Der Bundestag hat am Mittwoch der abgelaufenen Woche einen „Nachtragshaushalt" verabschiedet, der Ausgaben in Höhe von 156 Milliarden Euro vorsieht. Die Hilfen gehen – wenn das Bankensystem operativ mitspielt und die Anträge schnell genug und unbürokratisch bearbeitet -, an Solo-Selbstständige, an Freiberufler sowie an Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern.



