Wer sich wirklich nicht an ein Budget halten kann, sollte stattdessen diesen 1 Schritt machen

Sich an ein Budget zu halten ist wichtig. Ohne ein solches könntest du zu viel ausgeben und tief in den Schulden landen.

Aber für manche Menschen ist es wirklich schwierig, ein Budget einzuhalten. Schließlich kannst du planen und deine Ausgaben in verschiedenen Kategorien begrenzen, aber wenn in letzter Minute Verpflichtungen auftauchen, kann es schwer sein, nein zu sagen. Und während du versuchen kannst, deine nicht fixen Ausgaben, wie Lebensmittel und Unterhaltung, zu schätzen, können deine Schätzungen auch weit daneben liegen – was wiederum dein Budget weniger genau und weniger hilfreich macht.

Wenn du dich bei der Budgetierung so unglücklich fühlst, dass du es nicht mehr aushältst, kannst du es aufgeben. Aber wenn das der Fall ist, kommt hier ein wichtiger Schritt, den du stattdessen machen solltest.

Automatisiere das Sparen

Wenn du dich nicht an ein Budget hältst, kann es passieren, dass du mehr ausgibst, als du dir leisten kannst. Und das könnte dazu führen, dass du Schulden anhäufst, die du dann mit der Zeit abbezahlen musst.

Das ist eine schlechte Situation, in der du dich befindest. Wenn du dich verschuldet hast, zahlst du automatisch mehr für deine Käufe, weil du Zinsen zahlen musst. Außerdem kann die bloße Tatsache, dass du Schulden hast, deine Kreditwürdigkeit beeinträchtigen und es dir erschweren, einen Kredit aufzunehmen.

Wenn du dich nicht an ein Budget halten kannst, ist es am besten, wenn du deine Ersparnisse automatisierst. Die meisten Banken bieten eine Funktion an, die es dir ermöglicht, jeden Monat einen Teil deines Gehalts direkt von deinem Girokonto auf dein Sparkonto zu überweisen. Wenn du dich für einen dieser Pläne anmeldest und stetig Geld in deine Ersparnisse pumpst, dann kaufst du dir damit einen gewissen Schutz.

Denke daran, dass die große Gefahr, kein Budget zu haben, darin besteht, in Schulden zu landen. Aber wenn du deine Ersparnisse auffüllst, indem du den Prozess automatisierst, dann hast du auch ein paar Bargeldreserven, auf die du zurückgreifen kannst, wenn du eine Kreditkartenabbuchung machst, die dein Gehalt nicht abdecken kann.

Überdenke die Art und Weise, wie du budgetierst

Auch wenn die Automatisierung deiner Ersparnisse ein guter Weg ist, um dir eine Welt des finanziellen Schmerzes zu ersparen, wenn du dein Budget nicht einhalten kannst oder willst, ist es auch keine ideale Lösung. Das Einhalten eines Budgets hält dich nicht nur von Schulden fern. Es kann dir auch bei deinen persönlichen Finanzzielen helfen. Außerdem ist es gut, ein solides Bewusstsein dafür zu haben, wohin dein Geld Monat für Monat fließt.

Wenn du dich mit der Budgetierung schwer tust, versuche herauszufinden, warum. Vielleicht brauchst du eine Budgetierungsmethode, die zu deinem Persönlichkeitstyp passt. Oder es kann sein, dass du nicht genug Geld den richtigen Ausgabenkategorien zuordnest. Wenn das der Fall ist, kannst du mit den Zahlen herumspielen.

Wenn du zum Beispiel frustriert bist, weil du dein monatliches Lebensmittelbudget von 500 US-Dollar ständig überschreitest, dann solltest du diese Zahl auf 700 US-Dollar erhöhen und einen Weg finden, an anderer Stelle 200 US-Dollar weniger auszugeben, sei es in einer einzelnen Ausgabenkategorie oder über mehrere Kategorien hinweg.

Außerdem, wenn du die Idee der Budgetierung mühsam oder verwirrend findest, dann lohnt es sich zu schauen, ob die richtige Budgetierungs-App helfen kann. Viele dieser Apps können mit deinem Bankkonto und deinen Kreditkarten verknüpft werden, sodass du deine Ausgaben einfacher verfolgen kannst.

Am besten ist es, wenn du die Budgetierung nicht komplett aufgibst. Aber wenn es dir wirklich schwerfällt, dich an eines zu halten, stelle zumindest deine Ersparnisse auf Autopilot, damit du weißt, dass du nicht Monat für Monat dein gesamtes Gehalt ausgibst.

