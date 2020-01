Unterföhring (ots) -Dieses Line-Up trifft ins Bullseye eines jeden Darts-Fanherzens!Neben Darts-Legende Phil Taylor und dem frisch gebackenenPDC-Weltmeister Peter Wright wirft auch die "Queen of AlexandraPalace" Fallon Sherrock bei der "Promi-Darts-WM 2020" am 4. Januarlive auf ProSieben um den Titel. Schreibt Fallon Sherrock das nächsteDarts-Märchen? Oder holt sich Peter Wright zwei WM-Titel innerhalbvon nur vier Tagen? Wer schafft bei der "Promi-Darts-WM 2020" dasWunder von Bonn?Bei der "Promi-Darts-WM" treten sechs Prominente - jeweilsunterstützt von einem Profi-Darts-Spieler - gegeneinander an.Gespielt wird das Turnier im klassischen "501"-Modus: Jedes Teamstartet mit 501 Punkten und muss so schnell wie möglich auf nullkommen. Welches Zweier-Team beweist eine ruhige Hand und trifft vollins Rote?Alle Teams der "Promi-Darts-WM" im Überblick:- Fußballer Max "KK10" Kruse + Darts-Weltmeister 2020 Peter"Snakebite" Wright- Handballer Pascal "The Bull's Eye Baller" Hens +Darts-Vize-Weltmeister 2020 Michael "Mighty Mike" van Gerwen- Fußball-Legende Luca "The Italian Top" Toni + Fallon "Queen ofPalace" Sherrock- Moderator Daniel "The Early Bird" Boschmann + Phil "The Power"Taylor- Kommentator Frank "Darts Ninja" Buschmann + Max "Maximiser" Hopp- Influencerin Sarah "The Hurricane" Harrison + Gerwyn "The Iceman"PriceModeriert wird die "Promi-Darts-WM" von Christian Düren live aus demMaritim Hotel in Bonn. Am Kommentatoren-Mikro sitzt Elmar Paulke.Sein Co-Kommentator ist Markus Krebs. Produziert wird die Show vonEndemol Shine Germany."Die Promi-Darts-WM 2020" am Samstag, 4. Januar 2020, um 20:15 Uhrlive auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael Benn, Franz-Ferdinand FuhrTel. +49 [89] 9507-1188, -1189Michael.Benn@ProSiebenSat1.comFranz-Ferdinand.Fuhr@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4481931OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell