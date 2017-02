"Wer rubbelt, der jubelt!"/ PENNY verteilt Rubbellose mit Gewinnen im Gesamtwert von über 1,7 Millionen Euro

Köln (ots) - Unter dem Motto "Wer rubbelt, der jubelt" bewirbtPENNY ab heute (06.02.2017.) bundesweit seine aktuelleRubbellos-Aktion: PENNY-Kunden erhalten in den kommenden sechs Wochen(bis zum 18.02.2017) an der Kasse je 10 Euro Einkaufswert einRubbellos gratis - nur so lange der Vorrat reicht. Bereits 2016 hattePENNY mit seiner Rubbellosaktion Gewinne im Gesamtwert von über 1,5Millionen Euro ausgeschüttet.Jedes Rubbellos bietet die zweifache Chance auf tolle Gewinne:drei gleiche Euro-Beträge unter der Rubbelfläche bedeutenEinkaufsgutscheine im Gesamtwert von einer Million Euro. EinGlückscode berechtigt zusätzlich zur Teilnahme an einerOnline-Verlosung unter www.penny.de/rubbeln und bietet somit dieChance auf einen von insgesamt 50 Opel ADAM JAM. Die Gewinn-Ziehungenfinden im Aktionszeitraum immer sonntags um 14:00 Uhr statt und sindlive auf der PENNY Facebookseite und auf www.penny.de/rubbeln mit zuverfolgen. In wöchentlich wechselnden Städten (Berlin, Hamburg,Wiesbaden, Köln, München und Dresden) ermittelt Andreas Bursche,bekannt als Fernseh- und Rundfunkmoderator, die Glückscodes perBuzzerdruck. Um an der Ziehung teilnehmen zu können, müssen Kundensich online registrieren und ihren Glückscode aktivieren, der beisämtlichen Ziehungen gilt. Die Treueaktion wird in TV, Funk undOnline aufmerksamkeitsstark beworben.PENNY erzielte 2015 allein in Deutschland mit rund 2.150 Filialenund 26.000 Mitarbeitern einen Umsatz von über sieben Milliarden Euro.Im Ausland erwirtschaftete PENNY mit 1.360 Filialen und 18.000Mitarbeitern einen Umsatz von über vier Milliarden Euro.Für Rückfragen:PENNY-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, Fax: 0221-13 88 98, E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell