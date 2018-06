Wer qualifiziert sich für die K.o.-Phase? Die FIFA WM 2018 bei Sky: der letzte Spieltag der Gruppenphase

Unterföhring (ots) -- Bestes Spiel: Iran - Portugal am Montag, Nigeria - Argentinienam Dienstag, Deutschland - Südkorea am Mittwoch sowie England -Belgien am Donnerstag- Bestes Bild: Exklusiv für Sky Kunden mit Sky Q: 25 Spiele derFIFA WM 2018 live in Ultra HD, täglich das Topspiel des Tageseinschließlich aller Spiele der deutschen Mannschaft- Bester Ton: Alle 25 Spiele live kommentiert von Wolff ChristophFussUnterföhring, 25. Juni 2018 - Auf Sky Q Kunden wartet erneut einespannende WM-Woche in bester UHD-Bildqualität. Den Anfang machen derIran und Portugal, die am Montagabend um 20.00 Uhraufeinandertreffen. Das Team um Weltfußballer Cristiano Ronaldomöchte unbedingt als Gruppenerster in die K.o.-Phase ziehen, um einemvermeintlich starken Achtelfinal-Gegner aus dem Weg zu gehen. Um amEnde tatsächlich vor den punkt- und torgleichen Spaniern zu stehen,sollte ein deutlicher Sieg her.Diesen benötigen auch die Argentinier, um sich überhaupt nochHoffnungen auf ein Weiterkommen zu machen. Nach der deutlichen0:3-Niederlage gegen Kroatien stehen die Gauchos mit dem Rücken zurWand. Ein Sieg gegen Nigeria am Dienstag ist Pflicht.Am Mittwochnachmittag kommt es für die deutsche Nationalmannschaftzum letzten Gruppenspiel. Nach dem dramatischen 2:1-Sieg überSchweden hat das Team von Trainer Jogi Löw nun wieder gute Chancen,ins Achtelfinale einzuziehen. Mit einem Sieg mit mindestens zweiToren Unterschied gegen Südkorea würde sich die DFB-Elf auf jedenFall für die Runde der letzten 16 qualifizieren. Am Donnerstag stehtdas Spitzenspiel zwischen England und Belgien an, die mit jeweilssechs Punkten nach zwei Spielen den Gruppensieg unter sich ausmachen.Highlights, Pressekonferenzen und Talkgäste auf Sky Sport News HDWie bereits im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaftberichtet Sky Sport News HD täglich umfassend und topaktuell ausRussland. Ob im Teamquartier oder am Spielort: Die Sky Reporter MacBehrenbeck und Uli Köhler sind vor Ort und folgen dem deutschen Teamauf Schritt und Tritt. Darüber hinaus überträgt Deutschlands einziger24-Stunden-Sportnachrichtensender alle Pressekonferenzen desDFB-Teams live. Außerdem sind dort auch die wichtigsten Spielszenenjedes Turniertages zu sehen.Während der viereinhalb Turnierwochen wird auf Sky Sport News HDjeden Vormittag getalkt: In einem eigens für die FIFA WM 2018errichteten Studio begrüßen die Moderatoren täglich zwischen 9.00 und13.00 Uhr zahlreiche Gäste. In dieser Woche stehen u. a. ThomasBroich, Cacau, Peter Hyballa und Frank Buschmann Rede und Antwort.Außerdem ist regelmäßig Robert Körner zu Gast. Der Körpersprachen-und Mimik-Experte wird für Sky die Spieler und Trainer am Mikrofonund auf dem Spielfeld analysieren.Sky Sport News HD ist neben der Ausstrahlung im Free-TV auch imfrei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport Appverfügbar.Die FIFA WM 2018 mit Sky Q in Ultra HD erlebenSky Deutschland hat sich die exklusivenUltra-HD-Übertragungsrechte an 25 Begegnungen der FIFA WM 2018 inRussland gesichert und wird an allen Turniertagen jeweils dasTopspiel des Tages live in Ultra HD übertragen. Neben dem Topspieldes Tages am dritten Gruppenspieltag zeigt Sky vier Achtelfinals,zwei Viertelfinals, beide Halbfinals, das Spiel um Platz 3 sowie dasFinale am 15. Juli 2018. Die konkrete Spielauswahl für den letztenGruppenspieltag sowie die ersten beiden K.-o.-Runden hängt von denkonkreten Paarungen ab und erfolgt kurzfristig. In jedem Fall wirdSky alle Spiele der deutschen Auswahl live in Ultra HD zeigen.Sämtliche Spiele, die Sky live überträgt, werden auch in zahlreichenWiederholungen angeboten.Die Übertragungen der FIFA WM 2018 in Ultra HD werden unabhängigvon den gebuchten Paketen für alle Sky Kunden in Deutschlandfreigeschaltet sein, die Sky Q nutzen.Die Live-Spiele der FIFA WM 2018 auf Sky Sport UHD in derÜbersicht:3. SpieltagMontag, 25. Juni, ab 19.45 Uhr: Iran - Portugal Dienstag, 26.Juni, ab 19.45 Uhr: Nigeria - Argentinien Mittwoch, 27. Juni, ab15.45 Uhr: Südkorea - Deutschland Donnerstag, 28. Juni, 19:45 Uhr:England - BelgienDas neue Sky:Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als jezuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreichmit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launchdes neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindertweiter. 