Wer pflegt wen, in welchem Alter, wo und wie? Eine neue Studie liefert Antworten

Berlin (ots) - Deutschland ist ein Land des langen Lebens. Das isterfreulich, führt aber häufig dazu, dass immer mehr Menschen Pflegeoder zumindest Unterstützung im Alltag benötigen. Diese Hilfe wird zueinem sehr großen Teil von Angehörigen und dem privaten Umfelderbracht. Nun haben Ulrike Ehrlich und Nadiya Kelle,Wissenschaftlerinnen am Deutschen Zentrum für Altersfragen, ersteErgebnisse aus einem von ihnen entwickelten Fragenmodul für dieInnovations-Stichprobe des Sozio-oekonomischen Panels vorgelegt. Aufdieser Grundlage vermittelt sich ein genaueres Bild der privatPflegenden.Fast jede zehnte Person ab 17 Jahren unterstützt oder pflegtjemanden. Besonders von den 55- bis 64-Jährigen wird Hilfe und Pflegeerbracht, unter ihnen sind es 13 Prozent. Wer gepflegt wird, ist inden verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich. Im jüngeren undmittleren Erwachsenenalter sind es vor allem die Eltern bzw.Schwiegereltern, die unterstützt werden. Ab 65 Jahren ist es dagegenhäufiger der Partner bzw. die Partnerin, um die sich Personenkümmern. Auch über den Ort, an dem die Unterstützung erfolgt, lassensich jetzt genauere Angaben machen: Die 17- bis 64-Jährigen helfenoder pflegen am häufigsten eine Person, die in einem anderen Haushaltlebt. Dagegen helfen oder pflegen Personen im höheren Alter inbeinahe der Hälfte der Fälle ein Haushaltsmitglied. Der Zeitaufwandfür Hilfe und Pflege ist am höchsten bei Pflegenden ab 65 Jahren,dicht gefolgt von der Altersgruppe 40 bis 54 Jahre. Hilfe und Pflegefür Personen, die in einer betreuten Einrichtung, einerAltersresidenz oder einem Pflegeheim leben, werden am häufigsten vonden 55- bis 64- Jährigen erbracht.Die Analysen unterstreichen, dass auch Menschen, die in einerPflegeeinrichtung leben, weiterhin auf Unterstützung aus ihremprivaten Umfeld angewiesen sind. Pflegetätigkeiten undHilfeleistungen werden nicht unbedingt nur im engeren Familienkreis(für Eltern, Schwiegereltern, Partner/innen oder eigene Kinder)übernommen, sondern in vielen Fällen auch für andere verwandte undnicht-verwandte Personen.Die Ergebnisse basieren auf Daten der Innovations-Stichprobe desSozio-oekonomischen Panels (SOEP-IS) aus dem Befragungsjahr 2016. Dieverwendeten Daten sind repräsentativ für die deutsche Wohnbevölkerungab 17 Jahren und erlauben erstmals detaillierte Analysen zuPflegeaktivitäten und -arrangements innerhalb und außerhalb deseigenen Haushalts sowie im institutionellen Kontext.Das ungekürzte FactSheet "Hilfe- und Pflegetätigkeiten imLebensverlauf: Wer pflegt, für wen, wo und wie" steht zur Verfügungunter https://www.dza.de/informationsdienste/fact-sheets.html.