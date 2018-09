München (ots) -Zweite Staffel der interaktiven Dating-Show- Moderiert von Jana Ina Zarrella- Nächste Folge am Mittwoch, 19. September, um 22:15 Uhr beiRTL IIVier Paare standen gestern schon fest - heute entscheidet sich inder Paarungszeremonie, wer die Villa verlassen muss. Außerdem: Wasgeht bei Tracy und Marcellino?Wer bleibt, wer geht?Für Tobias (25), Victor (20) und die beiden neuen IslanderChristoph (28) und Adnir (24) geht das große Zittern bei derPaarungszeremonie weiter. Entscheidet sich Natascha (28) erneut fürTobias? Muss Victor gehen, ohne den passenden Deckel für sichgefunden zu haben? Oder trifft es doch einen der Neuen? Natascha,Julia (22) und Lisa (21) haben es in der Hand...Tracellino - das neue Traumpaar?Tracy (20) hat sich für eine Beziehung mit Marcellino (25)entschieden. Bei einem romantischen Date haben sie die Möglichkeit zuschauen, ob ihre Herzen wirklich im Einklang schlagen. Beide gebensich beim Styling besonders viel Mühe, um den anderen zu beeindrucken- Marcellino holt sich noch Tipps von Sebastian. Werden die Zwei sichnäher kommen?Ungestörtes Liebesglück für Janina und YanikAuch am dritten Tag ihrer Beziehung können die beiden TurteltaubenJanina (23) und Yanik (31) kaum die Finger voneinander lassen. Dakommt die Nachricht, dass sie die Nacht gemeinsam in der Privat-Suiteverbringen dürfen, gerade richtig. Ungestörte Zweisamkeit ist genaudas, wonach das Love Island Paar sich gesehnt hat."Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe": Nächste Folge amMittwoch, den 19. September, um 22:15 Uhr bei RTL IIÜber "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"Gelegenheit macht Liebe! RTL II entführt die Zuschauer mit "LoveIsland - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel.Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustigerSingles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer vollerwilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet seinTraum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt dieZuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über dieinteraktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wirdvon ITV Studios Germany produziert.Pressekontakt:RTL IIProgrammkommunikationStefanie Reichardt089 - 64185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell