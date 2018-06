"Wer liefert was" erleichtert dem europäischen Mittelstand die Expansion: Kooperation mit PA Digital in Spanien

Hamburg (ots) - "Wer liefert was" (wlw), der führendeOnline-B2B-Marktplatz in Deutschland, Österreich und der Schweiz,gibt eine Kooperation mit PA Digital bekannt. PA Digital bietetUnternehmen digitale Sichtbarkeitslösungen und unterstütztUnternehmen dabei, einen professionellen Online-Auftritt aufzubauen.Durch die strategische Partnerschaft ermöglicht wlw nun auch PADigital-Kunden den Zugriff auf die eigene Plattform und stärkt sosein internationales Geschäft außerhalb der DACH-Region. Zusammen mitder Tochterfirma EUROPAGES - einer europäischen B2B-Plattform - istwlw bereits in 26 Ländern vertreten. In allen europäischen Märktenzusammen vereinen wlw und EUROPAGES zusammen mehr als vier Millionenmonatliche Nutzer und 62 Millionen Visits pro Jahr auf ihrenPlattformen."Wir freuen uns, mit PA Digital einen neuen europäischen Partneran unserer Seite zu haben und spanischen B2B-Unternehmen den Zugangin die DACH-Region und damit Kontakte in diesen starkenWirtschaftsraum zu ermöglichen. Mit diesem Schritt setzen wir unsereInternationalisierungsstrategie konsequent fort und kommen unseremZiel, einer der führenden europäischen Player zu werden, einen großenSchritt näher", erklärt Patrick Sostmann, CSO bei wlw.Mit der Integration des umfangreichen Angebots von wlw in dasbestehende Produktportfolio von PA Digital bekommen spanische Kunden- überwiegend kleine und mittelständische Unternehmen - dieMöglichkeit, Geschäftsbeziehungen außerhalb ihres Heimatmarkteseinfach aufzubauen.Pressekontakt:PressekontaktPIABO PR GmbHPhilipp Seidel+49 30 2576205-19wlw@piabo.netPressekontaktWer liefert was? GmbHCarsten BrandtABC-Straße 2120354 HamburgDeutschlandT +49 (0)40 2 54 40-131carsten.brandt@wlw.deOriginal-Content von: "Wer liefert was", übermittelt durch news aktuell