"Wer liefert was"-Gruppe übernimmt Gebraucht.de

Hamburg (ots) - Die "Wer liefert was"-Gruppe, Anbieter desführenden Online-B2B-Marktplatzes in der DACH-Region "Wer liefertwas" und der europäischen Plattform EUROPAGES, hat zum 1. Mai 2019die Gebraucht.de GmbH, Berlin übernommen. Der horizontale Marktplatzfür Gebrauchtwaren aller Art wird zu einer 100-prozentigen Tochtervon "Wer liefert was" und bleibt als eigenständige GmbH bestehen. DasFührungsteam der Gründer Stefan Tietze und Oliver Kaiser bleibt demUnternehmen als Geschäftsführung erhalten. Alle Mitarbeiter vonGebraucht.de werden ebenfalls übernommen. Das Team in Berlin wirdzukünftig maßgeblich an der Weiterentwicklung der B2B-Plattformen vonwlw und EUROPAGES arbeiten. Über den Kaufpreis haben beideUnternehmen Stillschweigen vereinbart. Nach Hamburg und Pariseröffnet die "Wer liefert was"-Gruppe mit der Übernahme nun einendritten Standort in Berlin.Fokus auf Projekte aus der IT- und ProduktentwicklungGrund für die Übernahme ist die große Kompetenz von Gebraucht.dein der Entwicklung von nutzerzentrierten Plattformen und mobilen Appsmit hoher User Experience und hohem User-Engagement,Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Einkäufern und Verkäufern sowieder Umsetzung moderner Software-Architektur und Cloud-Infrastruktur.Diese Erfahrungen wurden bereits in der Vergangenheit bei derEntwicklung der Gebraucht.de-Plattform eindrucksvoll gezeigt, auf dersich im vergangen Jahr mehr als 250.000 Kunden und Nutzer registrierthatten. Diese Expertise wird in Zukunft sowohl "Wer liefert was" alsauch EUROPAGES bei der Weiterentwicklung der beiden B2B-Plattformenzugutekommen.Aufbau eines europäischen ChampionsDie wlw-Gruppe verfolgt eine langfristige Wachstumsstrategie undbaut ihre europäische Marktführerschaft im B2B-Bereich konsequentaus. Time-to-market-Überlegungen wie auch die Möglichkeit durch dieÜbernahme in kürzester Zeit ein weiteres Kompetenzzentrum fürProduktentwicklung zu schaffen, waren die primäre Motivation für dieTransaktion. Zudem bietet Gebraucht.de mit dem Standort in Berlineinen sehr guten Zugang zu IT-Spezialisten in der Hauptstadt. MitHamburg, Paris und jetzt Berlin ist die wlw-Gruppe nun an dreiattraktiven Standorten aktiv.