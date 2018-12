Mainz (ots) -Mit dem "heute-show"-Jahresrückblick blicken Anchorman OliverWelke und das Team der "heute-show" am Freitag, 14. Dezember 2018,22.30 Uhr, auf ein ereignisreiches Jahr zurück. In der letztenAusgabe 2018 präsentieren sie wieder die Verleihung der "GoldenenVollpfosten".GroKo-Zoff, Schicksalswahlen, Dieseldilemma und mehr - ein Jahrvoller besonderer politischer Ereignisse liegt hinter uns. Gut, dassdie "heute-show" alles noch einmal auf ihre Art Revue passierenlässt. Oliver Welke erwartet unter anderen Dörte Hausten (MartinaHill), Birte Schneider (Christine Prayon), Ulrich von Heesen(Dietrich Hollinderbäumer), Gernot Hassknecht (HaJo Heist), MatthiasMatschke und Sebastian Pufpaff im Studio.Im Jahr 2018 erreichte die "heute-show" am Freitagabend im Schnitt4,31 Millionen Zuschauer bei einem Marktanteil von 18,1 Prozent. Inder Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es 2018 durchschnittlich1,18 Millionen Zuschauer (14,8 Prozent Marktanteil). DasOnline-Angebot der "heute-show" erzielte nach der Sommerpause 2018durchschnittlich 3,67 Millionen Sichtungen pro Monat.Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information Telefon:06131 - 70-16100, sowie überhttps://presseportal.zdf.de/presse/jahresrueckblickhttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell