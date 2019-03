Weitere Suchergebnisse zu "Basler":

Unterföhring (ots) -"Die Fußball-Nationalmannschaft ist ein Scherbenhaufen. Bei derHandball-WM sind wir doch nur Vierter geworden - und beim Super Bowlwar wieder keine deutsche Mannschaft dabei. Wir brauchen eine neueSportart. Wir brauchen neue Helden. Wir brauchen Headis", verkündetModerator Elton - und lädt zur ersten "Headis Team-WM" am Samstag aufProSieben. Sechs Mannschaften, die jeweils aus einem Headis-Profi undeinem sportlichen Promi bestehen, spielen beim"Kopfballtischtennis"-Turnier den ersten Headis-Team-Weltmeister aus."Wahnsinn, was die Jungs hier an der Platte zocken", staunt KaiPflaume. Der Moderator kämpft an der Seite des aktuellenHeadis-Weltmeisters "Headsinfarkt" um den Sieg bei der ersten "HeadisTeam-WM" - und hat sich extra fit gemacht: "Ich bin hier, um zugewinnen und dementsprechend habe ich mich vorbereitet." WenigerTraining gab es für den nachgerückten Axel Stein: "Ich bin relativkurzfristig für Timo Boll eingesprungen. Headis ist eineMegasportart, ich werde heute einfach alles geben", verkündet derSchauspieler. Er kämpft mit Headis-Profi "Bagger Peter" um den Siegan der Kopfballplatte. Welches Promi-Profi-Team köpft sich nach vornund gewinnt die erste "Headis Team-WM" auf ProSieben? Ron Ringguthkommentiert die Show. Produziert wird das sportliche Event von RaabTV.Alle Promi-Profi-Paarungen im Überblick:Gruppe A:Moderator Kai Pflaume und Profi "Headsinfarkt" Schauspieler AxelStein und Profi "Bagger Peter" Fußball-Ikone Mario Basler und Profi"Sniper Schorsch"Gruppe B:Schauspieler Tom Beck und Profi "Nomit" Musiker Giovanni Zarrellaund Profi "Olaf der Wikinger" Moderator Thore Schölermann und Profi"Lauchgesicht""Die 1. Headis Team-WM", am Samstag, 23. März, um 20:15 Uhr aufProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael Benn Susi LindlbauerTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell