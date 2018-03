München (ots) - Wer seine Fahrfitness und sein Wissen rund um dasrichtige Verhalten bei Aquaplaning oder anderen Alltags- undGefahrensituationen unter Beweis stellen und dabei attraktive Preisegewinnen möchte, der ist beim ADAC "Fahrsicherheitsprofi 2018" genaurichtig. Gemeinsam mit Continental Reifen sucht der Mobilitätshelferzum zweiten Mal nicht den schnellsten, sondern den klügstenAutofahrer.Neben einer theoretischen Prüfung geht es in den fahrdynamischenSektionen darum, praktisches Können in verschiedensten Situationenunter Beweis zu stellen. Bei der Eco-Fahrt geht es beispielsweisedarum, eine vorgegebene Strecke mit möglichst geringem Energieaufwandzu durchfahren. Weitere Prüfungen betreffen das Fahren mitFahrerassistenzsystemen, das zügige Meistern von Parcours oder dasBremsverhalten in Gefahrensituationen. Bereits im letzten Jahrwollten 4500 Frauen und Männer ihre Fahrqualitäten unter Beweisstellen und attraktive Preise gewinnen. Hauptgewinne in diesem Jahrsind ein Mini One Cabrio, eine BMW G310 R und eineContinental-Reifen-Vollausstattung.Bis 8. Mai 2018 können sich Besitzer eines Führerscheins derKlasse B beziehungsweise 3 unter www.adac.de/fahrsicherheitsprofianmelden. Der ADAC setzt dabei auf Chancengleichheit: Zu jeder dersieben Vorrunden werden gleich viele Frauen und Männer perLosentscheid eingeladen, gefahren wird dann in baugleichen Fahrzeugenjeder gegen jeden. Die Vorrundenveranstaltungen finden in diesenFahrsicherheitszentren statt: Hannover-Laatzen (9.6.2018),Weilerswist (16.6.2018), Nohra (23.6.2018), Berlin-Linthe(30.6.2018), Gründau (7.7.2018), Schlüsselfeld (14.7.2018), Augsburg(21.7.2018). Das Finale der sechs Besten aus jeder Vorrunde findetvon 9.8. bis 12.8.2018 im Fahrsicherheitszentrum Hannover-Laatzenstatt.Pressekontakt:ADAC NewsroomTel. 089 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell