Wer kann, der Cannes (FOTO)

Krefeld (ots) -Delphin in Silber! Bei den "Cannes Corporate Media & TV Awards"prämiert eine hochklassig besetzte Jury den neuen Unternehmensfilmvon Primagas.Die "Cannes Corporate Media & TV Awards" würdigen jährlichherausragende Imagefilme, Online-Medien, Dokumentationen undReportagen. Sie gelten heute als eines der bedeutendsten Festivalsfür Unternehmensfilme. Unter den Gewinnern in den 42 Kategorien warenin diesem Jahr beispielsweise Porsche, Metro - und Primagas.Für die Jury aus Filmexperten und Profis aus der Marketing- undKommunikationsbranche zählte die Produktion des Flüssiggasversorgerszu den besten in der Kategorie "Imagefilm". Primagas hatte das Videogemeinsam mit der Krefelder Agentur NEUARTIG umgesetzt und im Märzvorgestellt.Der Film führt kurzweilig und augenzwinkernd durch die Welt desFlüssiggasversorgers. Mittels Augmented Reality zeigt er, wievielfältig sich Flüssiggas anwenden lässt und stellt das KrefelderUnternehmen vor. Das Ende überrascht, denn hier verschwimmenAugmented Reality und Wirklichkeit."Es freut uns riesig, dass unser Film diese Anerkennung vonBranchenprofis erfährt", sagt Andreas Servatius, BereichsleiterMarketing von Primagas. Servatius hatte den Preis am 27. September inCannes entgegengenommen. "Wir haben viel Herzblut in die Produktiongesteckt. Unser Film sollte innerhalb der Branche neue Maßstäbesetzen. Toll, dass uns das gelungen ist."Den Film gibt es auf der Homepage von Primagas.