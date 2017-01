Wer ins Glashaus geht... / ...muss auf seinen Wegen besonders aufmerksam sein (FOTO)

Berlin (ots) -Wer wäre nicht schon einmal in seinem Leben gegen eine Glastüreoder gegen eine Glaswand gelaufen? Das ist bei diesem Material fastunvermeidlich. Aber die Teilnehmerin an einer Veranstaltung in einemmodernen Gebäude wollte ihre unsanfte Begegnung mit einer gläsernenTrennwand zwischen Raumteilen nicht so einfach hinnehmen. Sie hattesich dabei eine Platzwunde an der Lippe und eine Zahnverletzungzugezogen und forderte nun Schadenersatz sowie Schmerzensgeld. NachInformation des Infodienstes Recht und Steuern der LBS kam sie damitnicht durch. Das gesamte Gebäude bestehe hauptsächlich aus Glas,beschieden die Richter in ihrem Urteil, und deswegen habe dieKlägerin besonders aufmerksam sein müssen. Außerdem sei derRaumteiler farblich abgesetzt gewesen und habe ein beleuchtetesNotausgangsschild aufgewiesen. Das reiche, um derVerkehrssicherungspflicht zu genügen.(Landgericht Essen, Aktenzeichen 18 O 270/14)Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenReferat PresseTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395Email: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgesch?ftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell