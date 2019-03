Finanztrends Video zu



Unterföhring (ots) -"Wenn man im Finale steht, will man natürlich auch gewinnen", lautetdie Kampfansage von Olympiasiegerin Evi Sachenbacher-Stehle. Nachfünf Wochen in der Backstube kämpfen noch drei Prominente um denbegehrten ersten Platz: Jasmin Wagner, Ingolf Lück und EviSachenbacher-Stehle stehen am Mittwoch, 20. März 2019, um 20:15 Uhr,im Finale von "Das große Promibacken". Das Trio hat sein Können inbislang 45 Challenges vor der Jury unter Beweis gestellt, doch imFinale braucht man noch mehr Fingerspitzengefühl, Fondant-Finesse undfantasievolle Füllungen als je zuvor. Jasmin Wagner, philosophischwie ein Songtext: "Backen ist wie das Leben. Man weiß nie, waspassiert und wenn man sich zu sicher ist, kriegt man die Backklatscheins Gesicht."Nur noch drei Herausforderungen trennen die Finalisten von dem Titel"Deutschlands bester prominenter Hobbybäcker 2019" - und die haben esin sich. Das anspruchsvolle Soufflé löst Begeisterung beimselbsternannten Außenseiter Lück aus: "Ich musste 60 Jahre altwerden, um mein erstes Soufflé nicht nur zu backen, sondern auch zuessen! Das Soufflé ist bislang komplett an mir vorbeigegangen!" Diezweite Challenge der Juroren Bettina Schliephake-Burchard undChristian Hümbs wirft Fragen auf. Wie zaubert man - ohne ein Bild vorAugen - die spezielle Falttechnik der italienischen Crostata? JasminWagner verzweifelt: "Ich möchte bitte aus dem Backparadies abgeholtwerden, Mama!" Auch bei der zweifachen Wochengewinnerin EviSachenbacher-Stehle macht sich Panik breit: "Jetzt ist das Schlimmstepassiert, was hätte passieren können." Scheitert die Geheimfavoritinausgerechnet im Finale an der Herausforderung? Nur wer die technischePrüfung übersteht, darf im Duell zur letzten, alles entscheidendenAufgabe antreten. Und da muss es schiefgehen: "Topsy-Turvy" nenntsich die schräge, mehrstöckige Torte, die ihren Bäckern allesabfordert. Denn am Ende kann es nur einen Gewinner geben, der dengoldenen Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck bekommt."Das große Promibacken"-Finale, moderiert von Enie van de Meiklokjes,produziert von Tower Productions - am Mittwoch, 20. März 2019, um20:15 Uhr in SAT.1.ProSiebenSat.1 Deutschland TV GmbHKommunikation/PR Factual & SportsChristiane MaskeTel. +49 (89) 9507-1163Christiane.Maske@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Clarissa SchreinerTel. +49 (89) 9507-1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell