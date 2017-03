Wer hat's erfunden? ...Die von Sedus! (FOTO)

Waldshut (ots) -Vor 90 Jahren entwickelten die Ergonomie-Pioniere aus Waldshut mitdem "Federdreh" den Urvater des modernen Bürostuhls und ließen ihnweltweit patentieren. 45 Jahre später läuteten sie mit derSimilarmechanik ein neues Zeitalter des dynamischen Sitzens ein.Wenn wir ein neues Auto kaufen, erwarten wir wieselbstverständlich modernste Technik. ABS, ESP, Airbag und Navi sindgelernte Begriffe für Sicherheitsausstattungen, die uns morgens heilins Büro und abends wieder nach Hause bringen. In der Zeit dazwischenbewegt uns der Bürostuhl acht Stunden lang sicher durch denArbeitstag, doch nur wenigen ist bewusst, dass auch dieses vertraute"Gefährt" voller innovativer Technik steckt.Ein Blick zurück ins das Jahr 1871: Der Jungunternehmer AlbertStoll zieht von Bad Cannstatt nach Waldshut, nicht ahnend, dass er,wie später auch sein Sohn und sein Enkel, Geschichte schreiben wird.Er möchte Kaffeehaus- und Schaukelstühle aus unter Wasserdampfgebogenem Holz fertigen und entscheidet sich für Waldshut als neuenFirmensitz aus mehreren guten Gründen: Der wichtigste RohstoffBuchenholz wächst vor der Haustür, in der kaum industrialisiertenGegend finden sich ausreichend Arbeitskräfte und es gibt einenAnschluss an das Eisenbahnnetz. Schon ein Jahr später wird einzweiter Betrieb in Klingnau (CH) aufgebaut.In den 1890er Jahren konzentriert sich Albert Stoll auf dieEntwicklung von Büroarbeitsstühlen und entwickelt einenBugholz-Vierfuß, der über eine gedrechselte Säule mit Gewindeeinsatzeine Höhen- und Drehverstellung ermöglicht. Albert Stoll hätte manzur damaligen Zeit noch liebevoll "Tüftler und Bastler" genannt,heute arbeiten im Sedus Entwicklungszentrum Designer, Konstrukteureund Ingenieure, die die Unternehmenstradition unter der Marke Sedusweiterführen.Seinem Sohn Albert Stoll II. wird sein Erfindergeist in die Wiegegelegt. 1882 in Waldshut geboren, macht er das Abitur, studiert inKarlsruhe Maschinenbau und geht 1910 zu Studienzwecken in die USA.Hier kauft er Spezialmaschinen ein, die die Produktion teilweiseautomatisieren und seine Sitzmöbelkreationen technisch verfeinern.Albert Stoll II. ist davon überzeugt: "... dass der Stuhl alsArbeitsgerät immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die in den letztenJahren angestellten Versuche (Marktforschung) haben den Nachweiserbracht, dass das Sitzgerät nicht nur zur Erhaltung der Gesundheitdes Arbeiters von größter Bedeutung ist, sondern dass auch dessenLeistung durch Benützung eines entsprechenden Stuhles inüberraschender Weise gesteigert werden kann." Albert Stollbeschäftigt sich schon intuitiv, aber nachweislich mit dem ThemaBüroergonomie, obwohl es diesen Begriff zu dieser Zeit noch gar nichtgibt.In den nächsten Jahren arbeitet er mit Hochdruck an derOptimierung des Arbeitsstuhls und wird zum Vorreiter der modernenBürostuhl-Technik. Auf der Leipziger Messe 1926 bringt er seineNeuentwicklung erstmals an die Öffentlichkeit. Der weltweitpatentierte "Federdreh", der erste Arbeitsstuhl mit drehbarerSäulenfederung und beweglicher Rückenlehne, gilt heute als Urvaterdes modernen Bürostuhls. Der Federdreh, kurz nach der Markteinführungauch mit Schwenkrollen erhältlich, wird zum Hauptumsatzträger desUnternehmens.Doch damit ist die Erfolgsgeschichte nicht zu Ende. Von seinenvier Söhnen steigen drei in das Familienunternehmen ein. Albert StollIII. übernimmt den Schweizer Betrieb (heute Giroflex in Koblenz),Christof und Martin Stoll leiten gemeinsam den Waldshuter Betrieb,bis sie ihn im Jahr 1958 aufteilen.Christof Stoll, nun Alleininhaber der gleichnamigen KG, führtunter der neu eingetragenen Marke Sedus den Betrieb amGründerstandort Waldshut fort. Als visionärer Firmenlenker kultivierter den Erfindergeist der Familie und treibt das Unternehmenwirtschaftlich voran. Aufgrund stetigen Wachstums wird ab 1969 dieProduktion schrittweise in die Nachbargemeinde Dogern verlegt, auchum der im Jahr 1970 neu errichteten Entwicklungs- undVersuchsabteilung Platz zu schaffen. In den Folgejahren werden vonihm acht europäische Tochtergesellschaften gegründet.Die Früchte dieser Maßnahmen lassen nicht lange auf sich warten.1973 entwickelt die neue Generation Waldshuter Ergonomie-Pioniere dienächsten bahnbrechenden Drehstuhltechniken, die heute als weltweiterStandard gelten. Die "Similarmechanik" (auch Synchronmechanik)koppelt die Neigung der Rückenlehne mit der Sitzfläche. BeimZurücklehnen öffnet sich der Winkel synchron zur Bewegung vonOberkörper und Oberschenkel, so dass die Gelenke bewegt, der Körpergestreckt und auch die Durchblutung erleichtert werden. Die"Permanent-Contact-Rückenlehne" stützt den Rücken auch beiwechselnden Sitzpositionen, wodurch besondere Belastungen derWirbelsäule vermieden werden.Ende der 90er Jahre entwickelt Sedus als traditionellerStuhlhersteller einen ersten Schreibtisch, der sich elektromotorischin Höhe und Neigung verstellen lässt und gesunde Wechselarbeit imSitzen und im Stehen ermöglicht. Mit dem symbolträchtigenProduktnamen "Vision" erfüllt sich Christof Stoll einenHerzenswunsch, denn er "fand auf dem ganzen Möbelmarkt keinenergonomisch zufriedenstellenden Arbeitstisch".Aber auch in anderer Hinsicht war Christof Stoll ein Visionär:Schon in den 50er Jahren beteiligt er die Mitarbeiter amBetriebsergebnis und setzt sich aktiv für den Umweltschutz ein. SeineFrau Emma versorgt die Belegschaft in der Betriebskantine mitgesunder Vollwertkost. Beide übertragen im Jahr 1985 ihr Vermögen,das auch die Mehrheitsbeteiligung an der seit 1995 als Sedus Stoll AGfirmierende Familiengesellschaft umfasst, auf die gemeinnützige StollVITA Stiftung, die sich unter anderem für die Förderung desökologischen Land- und Gartenbaus und für die Verbreitung gesunderErnährungsweisen einsetzt. Die Stiftung ist in den WaldshuterGebäuden aus der Gründerzeit untergebracht, ebenso wie das "StollStuhl Museum", in dem die wichtigsten Modelle aus der inzwischen über145jährigen Firmengeschichte ausgestellt sind.Ein Blick in die heutige Bürowelt: Im Jahr 2000 präsentiert Sedusals Weltneuheit das Modell "open up", den ersten Drehstuhl mit einemÖffnungswinkel von über 40 Grad, was dynamische Büroarbeit auch infast liegender Position ermöglicht. Im Jahr 2012 entwickelt Sedus mitder "Similar-Swing-Mechanik" ein neues kinematisches Sitzkonzept undmeldet damit sechs Patente an. Dem Erfindergeist sind keine Grenzengesetzt.Zur Fachmesse Orgatec im Herbst 2016 demonstriert Seduseindrucksvoll, wie moderne, bedarfsgerechte Einrichtungskonzepte undvorbildlich gestaltete Büros aussehen können. Auf der einen Seitesind das ergonomische Arbeitsplätze, die einen gesunden Wechsel vonSteh- und Sitzarbeit ermöglichen, auf der anderen Seite sind dasintelligente Raumkonzepte, die bewegungs- und kommunikationsförderndwirken.Auch dieses Mal präsentieren die Waldshuter wieder eineWeltpremiere: Dank einer neu entwickelten App können die Mitarbeiterüber ihr Smartphone schnell den nächst gelegenen freien Arbeitsplatzoder ihre Kollegen im Bürogebäude finden. Also eine Art Navi fürBürogebäude... Diese innovative Technologie liefert Facility Managernauch wertvolle Daten über Bürobelegungen, die sie zu einereffizienteren Flächennutzung und -gestaltung einsetzen können.Auch die Kollegen der Marke Klöber am Bodensee wurden vomErfindergeist angesteckt. Mit dem "Connex2" präsentieren sie zurOrgatec ein neue Generation von Bürostühlen, die über eineSitzheizung und Sitzlüftung verfügen. Ein Komfort, den man auch beimAutofahren schätzen gelernt hat, womit wir wieder beim Thema"Heilig's Blechle" wären... Mit dem Klimastuhl wurde dieser Komfortfür den professionellen Büroalltag optimiert.Ein Blick in die Zukunft: Büromöbel werden sich vomGebrauchsgegenstand zu "mitdenkenden Kollegen" weiterentwickeln.Schon heute stellen sich Schreibtische per Knopfdruck auf dieWunschhöhe ein, Bürostühle regeln den Anlehndruck der Rückenlehneüber Gewicht und Größe der Nutzer. Sensoren erfassen Sitzzeiten und-gewohnheiten und optimieren dadurch unser Sitzverhalten; anderewiederum können schon das Raumlicht und das -klima steuern.Niemand weiß, was die Zukunft bringt, aber auch die nächsten SedusInnovationen werden, weil "Sedus Future Proof", eine sichereInvestition für die Besitzer sein. 