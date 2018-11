Wer hat das Zeug zum deutschen WWE-Superstar? Exklusive ProSieben MAXX-Doku begleitet deutsche Athleten auf dem Weg ins WWE-Rampenlicht

Unterföhring (ots) - Wanted: The next big WWE Superstar! Mitinternationalen Namen wie Sheamus aus Irland, Cesaro aus der Schweizund Kalisto aus Mexiko setzt die WWE auf Stars aus der ganzen Welt.Jetzt ist die US-amerikanische Sports Entertainment-Marke("SmackDown", "RAW") auf der Suche nach neuen globalen Talenten - undlädt in diesen Tagen zum ersten offiziellen "Tryout" in Deutschland .Auf dem Rekrutierungsworkshop in Köln haben bis zu 40 Athleten ausDeutschland und Europa die Chance, sich auf die Spuren von AlexanderWolfe, dem ersten deutschen WWE-Superstar aus Dresden, zu begeben undihren Traum vom WWE-Superstar zu verwirklichen. ProSieben MAXXbegleitet die hoffnungsvollen Sportler aus Deutschland auf ihrem Wegauf die WWE-Bühne mit der Kamera und dokumentiert dasAuswahlverfahren vor Ort und den weiteren Verlauf - vom medizinischenCheck-up über das knallharte Training bis hin zu den nötigenPräsentations-Skills. Welcher deutsche Athlet übersteht dasanspruchsvolle Auswahlverfahren? Wer darf sein Training imhochmodernen WWE Performance Center in Orlando, Florida aufnehmen?ProSieben MAXX ist offizieller TV-Partner der WWE und zeigt mit"RAW" (mittwochs, 22:00 Uhr) und "SmackDown" (donnerstags, 22:00 Uhr)die beiden großen WWE-Erfolgsformate exklusiv im deutschen Free-TV.Die TV-Doku über den ersten WWE-Tryout in Deutschland und seineErgebnisse zeigt der Männersender im Frühjahr 2019.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHMichael BennSendersprecher ProSieben MAXXTel. +49 [89] 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionKira MindermannTel. +49 [89] 9507-7299Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuell