Wer hat Macht in Deutschland?

Leipzig (ots) - Ist unsere Demokratie in Gefahr? Diese Fragestellt sich in diesem Jahr auf besondere Weise. Und um Demokratiegeht es in zwei Dokumentationen von MDR und WDR für Das Erste: AmMontag, 30. September, heißt es ab 20.15 Uhr "Wer beherrschtDeutschland?". Um 23.30 Uhr folgt "Unser Deutschland - Einigkeit undRecht und Freiheit".Wer beherrscht Deutschland? Schon die Frage provoziert, und siesoll provozieren. Wie ist es bestellt um die hiesigenMachtverhältnisse? Sind gewählte Volksvertreter mächtiger als derChef eines Dax-Unternehmens? Mit der Demokratie sei die besteRegierungsform gefunden, das war lange der Grundkonsens in derBundesrepublik. 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution in der DDRund der anschließenden Vereinigung scheint es, als habe dieserKonsens Risse bekommen. Zwar ist die Zustimmung zur Idee derDemokratie immer noch hoch, doch die Zufriedenheit mit denpolitischen Verhältnissen hierzulande bröckelt.Der Autor der Dokumentation "Wer beherrscht Deutschland?" JanLorenzen ist durch das Land gereist: Er hat mit kämpferischenGewerkschaftern und wütenden Nichtwählern gesprochen. Er hat einesich machtlos fühlende Bürgerinitiative begleitet und einenernüchterten Bürgermeister. Er hat mit nachdenklichenSpitzenpolitikern und besorgten Politologen gesprochen. Die einzelnenBeispiele fügen sich zu einer tiefgreifenden Analyse der derzeitigenpolitischen Situation: Hat der Staat in den vergangenen Jahren zuviel Macht abgegeben? Wie wirkt sich die zunehmende sozialeUngleichheit auf die politische Machtverteilung aus? Gibt es heute inDeutschland ein grundsätzliches Demokratiedefizit? "Wer beherrschtDeutschland?" zeigt ein in seinem politischen Selbstverständnisverunsichertes Land."Unser Deutschland - Einigkeit und Recht und Freiheit"Einigkeit und Recht und Freiheit - die ersten Worte unsererNationalhymne und zugleich drei zentrale Werte, die mit unserem Land,mit unserer Demokratie fest verbunden sind. Wie haben sie sich imLaufe der deutschen Nachkriegsgeschichte entwickelt? Die dreiteiligeDokumentation von MDR und WDR für Das Erste taucht ein in dieGeschichte Deutschlands. Dabei steht die Geschichte derBundesrepublik und der DDR, von Ost und West, von Deutschen,Zuwanderern, Flüchtlingen, Vertragsarbeitern und Migranten im Fokus.Wie haben die Menschen das stetige Ringen um Einigkeit, um Rechtund um Freiheit im Laufe der vergangenen Jahrzehnte erlebt? WelcheHerausforderungen bedeuteten Diktatur und NS-Erbe, deutsche Teilungund Wiedervereinigung für unsere Grundwerte? Wie haben einzelneMenschen und Gruppen dazu beigetragen, dass sich die Demokratie immerwieder neu behaupten konnte?Sendetermine in Das Erste:30.09.19: 23.30 Uhr, 1. Teil07.10.19: 23.30 Uhr, 2. Teil14.10.19: 23.30 Uhr, 3. TeilMit dem Programmschwerpunkt FREIHEIT 89 erinnert der MDR in diesemJahr an die Ereignisse rund um die Friedliche Revolution vor 30Jahren. Im Internet werden unter mdr.de/freiheit89 alle Angebote desMDR zum Themenschwerpunkt FREIHEIT 89 gebündelt. In der ARD-Mediatheksind die Angebote abrufbar.Hinweis für JournalistenDie Sendung "Wer beherrscht Deutschland?" (MDR/WDR) steht für Sieim Vorführraum des Ersten zur Ansicht bereit unter:https://presse.daserste.de/video/vorfuehrraum/index.htmlPressekontakt:MDR, Presse und Information, Katrin Stolle,Tel.: (0341) 3 00 63 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresse