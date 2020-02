Wer hat Erfolg? Erfolg und Krisen für Unternehmen / Ergebnisse der weltbesten Institute - in einem Projekt

Düsseldorf (ots) - Die Ergebnisse Hunderter Untersuchungen von Instituten wieHarvard, Stanford, MIT, LBS, McKinsey, BCG u.v.m. mit den Daten ZehntausenderUnternehmen wurden in einem 10-jährigen, bei Springer Gabler veröffentlichtenProjekt zusammengeführt.Wie werden die besten Unternehmen besser als die guten?Es wird empirisch belegt, wie Erfolg in Unternehmen tatsächlich gemacht wird undwas Krisengewinner und Verlierer unterscheidet. Es gibt ganz wesentlicheUnterschiede zu anderen schon aufsehenerregenden Einzelprojekten zuvor.Wer hat Erfolg - und wie wird Erfolg von Unternehmen gemacht?1. Eine sehr große Datenbasis von ausschließlich hochwertigenQuellen wird genutzt. Frühere Untersuchungen hatten fast immeraus einer großen Zahl von Firmen einige wenige 20-100Unternehmen herausgefiltert zur genauen, aber aucheingeschränkten Analyse.2. Bisherige Untersuchungen sagten meist ausdrücklich, dass siedas "Was zum Erfolg" führt klärten, aber das "Wie derUmsetzung" nicht Teil ihrer Untersuchung sein konnte.3. Es wurde in diesen neuen Ergebnissen auch geklärt, wie großüberhaupt der Einfluss der internen Unternehmensfaktoren imVergleich zu externen Faktoren wie Markt und Wirtschaft ist.Wie viel trägt Management in Spitzenunternehmen der Top-20%, inder großen Mittelklasse und bei den Unternehmen der unterstenKlasse mit hohen Verlusten bei?Umfang der ErgebnisseDie umfangreich belegten Ergebnisse berücksichtigen die Vielzahl der Stellhebelder Unternehmensführung: 12 Kapitel von Strategie, Organisation, neuenGeschäftsmodellen, der wichtigen Unternehmenskultur, Erfolgen mit Nachhaltigkeitbis zu den empirisch ermittelten Erfolgsmerkmalen eines CEOs, erfolgreicherTeamarbeit u.v.m. Die vielen Bereiche der Unternehmensführung werden denkomplexen Anforderungen eines erfolgreichen Unternehmens und den vielen Gründendes Scheiterns gerecht.Veröffentlichung: Hanno Goffin, Erfolgsunternehmen - empirisch belegte Wege andie Spitze, Springer Gabler 2020Presseexemplar:http://bit.ly/Erfolgsunternehmen-PresseEmail: bookreview@springernature.comhttp://bit.ly/Erfolgsunternehmen-Ergebnissehttps://www.hannogoffin.comPressekontakt:ErfolgsunternehmenHanno GoffinTel. 02102/4827476Email: Hanno.Goffin@vip-unternehmensberatung.dehttps://www.hannogoffin.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141249/4516934OTS: Erfolgsunternehmen - Hanno GoffinOriginal-Content von: Erfolgsunternehmen - Hanno Goffin, übermittelt durch news aktuell