"Wer hat Angst vorm Genderwahn?" 3sat-Dokumentation über den Kulturkampf ums Geschlecht (FOTO)

Mainz (ots) -Samstag, 30. November 2019, 19.20 UhrErstausstrahlungSeit 2018 können intersexuelle Menschen wählen, welches Geschlecht siedokumentieren lassen wollen: männlich, weiblich, das neue dritte Geschlechtdivers oder keinen Eintrag. Der Personenstandseintrag "divers" ist einetiefgreifende kulturelle Umwälzung unserer Zeit. Doch gegen diese Neuerung regtsich Widerstand, von ganz rechts bis tief in die Mitte. Am Samstag, 30. November2019, hinterfragt Karsten Gravert um 19.20 Uhr in der 3satKulturdoku "Wer hatAngst vorm Genderwahn? Der Kulturkampf ums Geschlecht" (Erstausstrahlung), warumdie Gender-Idee für viele so bedrohlich wirkt.Papst Franziskus sieht in der "Gender-Ideologie" einen "Weltkrieg gegen dieEhe", der Verein Deutsche Sprache im "Gender-Unfug" einen "zerstörerischenEingriff in die deutsche Sprache", und Rechtspopulisten in ganz Europa bekämpfenden "Gender-Wahn" und propagieren die heterosexuelle Kleinfamilie als Basiseiner "gesunden" Gesellschaft. Die Dokumentation beleuchtet den Kulturkampf umsGeschlecht und fragt, wie Länder agieren, in denen Gender-Gegner in derRegierung sind.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und https://presseportal.zdf.de/presse/angstvormgenderwahnDer Stream der Dokumentation wird voraussichtlich am 28. November 2020 im3sat-Pressetreff abrufbar sein: https://kurz.zdf.de/Nii/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6348/4449392OTS: 3satOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell