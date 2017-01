Unterföhring (ots) -Diese Musikshow mit Klaas Heufer-Umlauf ist das ersteGesangscasting, bei dem die Jury die Sänger nicht hören, sondern nursehen kann. Auf der Bühne von "The Noise of Germany" stehen Talentemit echten gesanglichen Fähigkeiten - oder echt gruseligen Stimmen.Die nächste Beyoncé? Oder Katzengejammer? Können die Coaches StefanieKloß von Silbermond, Sasha und Tim Bendzko die Talente lediglichanhand ihrer Performance musikalisch einschätzen? Sie können nur mitihrer Attitüde, mit ihrer Gestik und Mimik überzeugen. Jeder Coachmuss einen Kandidaten in sein Team wählen, mit dem er im Finale einDuett singt. Noise oder Voice? Das zeigt sich erst live auf derBühne."The Noise of Germany" ist eine von acht Shows in der Show: Joko &Klaas suchen in "DIE BESTE SHOW DER WELT" (Samstag, 4. Februar 2017,um 20:15 Uhr, ProSieben) nach der richtigen Note für die besteUnterhaltung.Liebeserklärungen ans Fernsehen: Joko & Klaas buhlen in achteigenständigen Shows in der Show um die Gunst des Publikums. Jedeeinzelne Sendung wird zum Quoten-Duell: Im Wechsel präsentieren dieBeiden ihre ganz eigenen Vorstellungen von erstklassigemEntertainment. Das Publikum im Studio entscheidet dann perFernbedienung über Quotenhit, Flop oder vorzeitige Absetzung. DieShow mit der höchsten Einschaltquote wird "DIE BESTE SHOW DER WELT"und erhält den echten Deutschen Fernsehpreis. Jeannine Michaelsenführt durch den TV-Abend, Oliver Kalkofe bewertet jede Show alsKritiker."DIE BESTE SHOW DER WELT" ist nominiert für den Grimme-Preis(Kategorie "Unterhaltung") und den Deutschen Fernsehpreis 2017("Beste Unterhaltung Primetime")."DIE BESTE SHOW DER WELT" - Samstag, 4. Februar 2017, um 20:15Uhr, auf ProSiebenHashtag zur Show: #BesteShowBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [89] 9507-1182Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell