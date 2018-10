München (ots) -- Zweite Staffel der interaktiven Dating-Show- Moderiert von Jana Ina Zarrella- Das große Finale am Montag, 1. Oktober, um 22:15 Uhr bei RTL IIEndlich ist es soweit: Heute Abend entscheidet sich, welchesPärchen "Love Island" 2018 gewinnt. Joana und Victor, Tracy undMarcellino und Natascha und Tobias stehen im Finale. Tagsüber gehendie Paare auf Dates und verbringen nochmal romantische Stundenmiteinander. Auf Tracy und Marcellino wartet eine besondereÜberraschung: Ihre Mütter kommen zu Besuch und überbringen eineindeutiges Geschenk. Vor der finalen Entscheidung widmen sich dieIslander noch ihren Liebesbriefen. Doch diese Aufgabe wird für manchezur Herausforderung...Welches Paar küren die Zuschauer zum Sieger und wie werden sichdie Gewinner entscheiden? Für das Geld oder die Liebe? Schließlichwinken dem Sieger 50.000 Euro...Joana und VictorSunnyboy Victor (20) hatte es in der Villa am Anfang nicht leicht:So richtig hatte es mit keiner Islanderin gefunkt, bis endlich Joana(22) einzog. Die Schweizerin verdrehte dem Model schnell den Kopf -andersrum genauso. Bei romantischen Dates und Victors Gitarrenmusikschmolz die 22-Jährige regelmäßig dahin. Doch kann ihre Liebe auch imwahren Leben bestehen? Meistern sie die Fernbeziehung? Wie vieleZuschauer konnten sie überzeugen?Tracy und MarcellinoVon Drama keine Spur, nur Verliebtheit pur: Obwohl Tracy (22) undMarcellino (25) zu Beginn noch mit anderen Islandern verpaart warenund erst langsam zueinander gefunden haben, sind sie seitdem ein Herzund eine Seele. Sogar ihre Mütter stehen schon in Kontakt miteinanderund geben den beiden bei ihrem heutigen Überraschungsbesuch nochmalpersönlich ihren Segen. Was kann da noch schiefgehen? Oder sind die"Love Island"-Fans anderer Meinung?Natascha und TobiasHöhen und Tiefen erlebten vor allem Natascha (28) und Tobias (25).Mit dem "Couple seit Tag 1" ging es in den letzten drei Wochenständig auf und ab. Von heiter Sonnenschein bis zu Unwetter-Stimmungwar alles mit dabei. Kürzlich war die ehemalige "Germany's NextTopmodel"-Kandidatin noch mit Babak (31) und Tobias (25) mit Janina(23) verpaart. Auf der Brücke der Herzen haben sie wieder zueinandergefunden und erkannt, wie sehr sie einander schätzen. Sind dieZuschauer Fans von Team Natobi oder war es ihnen zu viel Drama, um andie Beziehung zu glauben?"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe": Das große Finale amMontag, den 1. Oktober, um 22:25 Uhr bei RTL IIÜber "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"Gelegenheit macht Liebe! RTL II entführt die Zuschauer mit "LoveIsland - Heiße Flirts und wahre Liebe" auf eine sonnige Insel.Moderatorin Jana Ina Zarrella begleitet eine Gruppe abenteuerlustigerSingles, die in einer luxuriösen Villa einen legendären Sommer vollerwilder Partys und prickelnder Flirts erleben. Wer findet seinTraum-Date oder sogar die wahre Liebe? Dabei haben nicht zuletzt dieZuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über dieinteraktive Love Island App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wirdvon ITV Studios Germany produziert.Pressekontakt:RTL IIProgrammkommunikationStefanie Reichardt089 - 64185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deRTL II Bildredaktionbildredaktion@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell