Wer geht quer? / Aktueller Blue-Collar-Kompass zeigt: Nichtakademiker sind offen für den beruflichen Quereinstieg in Mangelberufen

Berlin (ots) - Nichtakademiker sind berufliche Quereinsteiger unddabei auch offen für Mangelberufe. Das ist das Ergebnis des aktuellen"Blue-Collar-Kompass", für den mobileJob.com quartalsweise 1.000Arbeitnehmer ohne akademische Ausbildung zu ihrem Berufslebenbefragt. Demnach sind fast zwei Drittel der Teilnehmer (63 Prozent)bereits mindestens einmal in einen Beruf eingestiegen, der nichtihrer Ausbildung entsprach. 90 Prozent von ihnen schätzen dieseberufliche Entscheidung im Nachhinein als richtig ein. Auch von den37 Prozent der Befragten, die bisher noch nicht quer in einen Jobeingestiegen sind, können sich 82 Prozent einen solchen beruflichenSchritt vorstellen, fast ein Drittel von ihnen dauerhaft und dieHälfte zumindest für eine Übergangsphase.Besonders interessant für Arbeitgeber: Viele Studienteilnehmerkönnen sich einen solchen beruflichen Quereinstieg auch inMangelberufe vorstellen. Großer Beliebtheit erfreut sich zum Beispieldie Logistikbranche, die 58 Prozent der Nichtakademiker interessantfinden. Ebenfalls weit oben in der Gunst der Nichtakademiker: Jobs inder industriellen Fertigung (für 67 Prozent interessant) sowiehandwerkliche Berufe, die sich 57 Prozent grundsätzlich vorstellenkönnen. Immerhin noch 34 Prozent können sich einen Quereinstieg inPflegeberufe vorstellen.Gehalt und Jobsicherheit sind überzeugende Argumente fürQuereinsteigerUm Nichtakademiker als Quereinsteiger zu gewinnen, müssenArbeitgeber Voraussetzungen schaffen. Denn in dieser Hinsicht habendie Kandidaten klare Vorstellungen. Für mehr als die Hälfte (55Prozent) bedarf es eines Gehaltssprungs für einen Wechsel in einungelerntes Berufsfeld. 48 Prozent erwarten eine bessereArbeitsatmosphäre und für 41 Prozent sollte ein solcher Wechsel eindeutliches Plus an Jobsicherheit mit sich bringen. Weniger wichtigsind aus Sicht der potentiellen Quereinsteiger ein Plus anFührungsverantwortung (10 Prozent) oder eine höhere Job-Reputation(12 Prozent). "Blue-Collar-Arbeitskräfte unterscheiden sich in ihremBlick auf das Arbeitsleben deutlich von Akademikern", erklärtmobileJob.com-Geschäftsführer Steffen Manes. "Während beispielsweisedie so oft analysierte GenY am liebsten bei optimalerWork-Life-Balance von einer Beförderung zur nächsten surfen möchte,geht es bei Nichtakademikern um harte Faktoren wie ein faires Gehaltoder die höchstmögliche Sicherheit ihres Jobs."Hohe Expertise trotz QuereinstiegEin weiteres Ergebnis der Studie, die in Zusammenarbeit mit demMarktforschungsinstitut respondi entstand: Trotz des hohen Anteils anQuereinsteigern im nichtakademischen Arbeitsmarktsegment sehen sichviele von ihnen als Experten in ihrem Job. 64 Prozent schätzen sichselbst als Spezialisten in ihrem Berufsfeld ein. Diese Einstufungsteigt mit dem Alter und der Berufserfahrung. Während 55 Prozent der18- bis 29-Jährigen sich selbst als Experten in ihrem Berufverstehen, sind es bei den 50- bis 59-Jährigen 68 Prozent. Etwasklischeehaft ist indes die unterschiedliche Wahrnehmung bei Männernund Frauen. Hier zeigt sich, dass Männer ein größeres beruflichesSelbstvertrauen besitzen als Frauen. Denn 70 Prozent der männlichenTeilnehmer unserer Studie sehen sich als Experten, während sich nur54 Prozent der Frauen so einschätzen.Über die StudieFür den Blue-Collar-Kompass 03/2018 befragte dasMarktforschungsunternehmen respondi im Auftrag von mobileJob.com1.000 Arbeitnehmer mit nichtakademischen Hintergrund, die demBlue-Collar-Arbeitsmarkt zuzuordnen sind. Befragungszeitraum warSeptember 2018. Ziel des Blue-Collar-Kompass ist es, einenanalytischen Blick auf die Karriereperspektiven von Nichtakademikernzu werfen. Er erscheint quartalsweise.Über mobileJob.commobileJob.com ist der Recruiting-Spezialist für denBlue-Collar-Arbeitsmarkt. Im Rahmen des Jobbörsen-Kompass, einer
Dauerumfrage von Bewerbern und Arbeitgebern, die mittlerweile mehr
als 30.000 Bewertungen ausweist, erreichte mobileJob.com in den
Jahren 2017 und 2018 zum jeweiligen Stichtag in der Kategorie
"Spezialisten-Jobbörsen" die jeweils beste Platzierung unter den
ausschließlich auf den Bereich Blue Collar spezialisierten Jobbörsen
(2018: Platz 3; 2017: Platz 6). Der mobileJob.com-Ansatz verändert
den konventionellen Bewerbungs- und Recruitingprozess nachhaltig. 