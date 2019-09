Köln (ots) - Wer gebildet ist, lebt länger. Von welchen Faktorenhängt das ab, und wie kann man unabhängig von Herkunft und Alter mitBildung sein Leben verändern? Das sind Fragen, die in derARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" vom 9. bis 16. November 2019beantwortet werden. Das Erste, die Fernseh- und Radioprogramme derARD und die Online-Angebote der Senderfamilie stellen in zahlreichenSendungen und Beiträgen vor, wie Bildung gelingen kann und welcheChancen sie bietet. Die ARD selbst leistet dazu einen wichtigenBeitrag. In Köln wurden am Mittwoch (25.9.) ausgewählte lineare unddigitale Programmhöhepunkte und Projekte der Themenwoche vorgestellt.Federführer der 14. ARD-Themenwoche ist der Westdeutsche Rundfunk(WDR).Neue Lösungen, Quereinstieg und ein Weltrekordversuch Wer vonBeruf, Einkommen, Wohnsituation und Zugang zum Gesundheitswesenbenachteiligt ist, lebt bis zu zehn Jahre kürzer. Dr. Eckart vonHirschhausen, der zum Auftakt der Themenwoche durch dieSamstagabendshow "Frag doch mal die Maus" (Das Erste, 9.11., 20.15Uhr) führt, möchte etwas dagegen tun, dass Gesundheit so eng vonBildung abhängt. Für die Dokumentation "Hirschhausen macht Schule -warum Bildung gesund macht" (Das Erste, 11.11., 20.15 Uhr) sucht ernach neuen Lösungen. Die Journalistin Petra Boberg startet in"Ungenügend - Wie der Lehrermangel unsere Grundschüler abhängt" (DasErste, 11.11., 22.45 Uhr) einen Selbstversuch und unterrichtet alsQuereinsteigerin an einer Grundschule. "Das schaffst Du nie! - dieXXXXL Challenge" (ARD-alpha und "Das schaffst du nie!"-Kanal beiYouTube, 12.-15.11.) will mit einem 72-Stunden-Moderationsexperimentden Rekord für die längste Live-Fernsehsendung der Welt brechen. Zweifunk-Moderatoren wollen drei volle Tage durchsenden und dabei jedeStunde ein Stückchen schlauer werden."Bildung gehört zur DNA der ARD" WDR-Intendant Tom Buhrow:"Bildung gehört zur DNA der ARD. Sie spielt nicht nur im Rahmen derThemenwoche eine zentrale Rolle in unseren Programmen und Kanälen.Denn auch wir sind gefragt, mit spannenden Projekten zurWissensvermittlung unseren Bildungsauftrag ins Digitale zuübersetzen."Programmier-App und Publikumsaktion #dankdir Pünktlich zurThemenwoche startet die ARD im Netz ein neues, innovativesBildungsangebot: Mit dem "App-Maker" machen Erwachsene mühelos ersteSchritte im Programmieren. Für Kinder gibt es bereits das Angebot"Programmieren mit der Maus". Die neue Plattform "Schule digital"bündelt erstmals die zahlreichen Bildungsangebote der ARD. In derThemenwoche ist auch das Publikum gefragt: Bei der Aktion #dankdirkönnen alle "Einfach mal Danke sagen" und ihren Wegbegleiter*innenund Förderern Wertschätzung entgegenbringen. Weitere Informationenund eine digitale Pressemappe finden Sie unter presse.wdr.deAustausch in Social MediaAlle Informationen zur ARD-Themenwoche "Zukunft Bil¬dung" werdenonline unter themenwoche.ARD.de gebün¬delt. Ab November bieten dortviele aktuelle Beiträge einen breiten Zu¬gang zu den digitalenAngeboten der Themenwoche rund um Bildungsalltag, Diversität oderDigitalisierung. Alle Landesrundfunkanstalten der ARD rufen ihreNutzer*innen dazu auf, sich über die sozialen Netzwerke an derDiskussion rund um das Thema Bildung zu beteiligen. Unter denHashtags #ZukunftBildung und #ARDThemenwoche können sie sichaustauschen. Zu¬dem bietet der Twitterkanal @ARDThemenwocheInformationen rund um die ARD-Themenwoche 2019. Das Teletext-Angebotdes Ersten unterstützt die Themenwoche mit einem Informationspaket abVideotextseite 800.Eine Highlight-Auswahl finden Sie hier: https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2019/11/20191109_uebersicht_ard_themenwoche_zukunft_bildung.htmlPressekontakt:WDR KommunikationAnnette Metzinger & Carla SchmidtTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell