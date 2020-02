Wer früh in Rente will, sollte diese Schritte unternehmen

Manche Menschen sehen den Ruhestand als ein Endziel – etwas, worauf man hinarbeiten kann; eine Art Traumleben. Vielleicht möchtest du deine Tage mit Golfen verbringen oder vielleicht planst du einfach nur auf deiner Veranda in einem Schaukelstuhl zu sitzen.

Egal, was du im Ruhestand tun willst, du brauchst Geld dafür. Selbst wenn deine Hobbys billig sind und du sparsam bist, brauchst du immer noch ein Dach über dem Kopf, Essen, Gesundheitsfürsorge und genug, um andere Ausgaben zu decken.

Um sich auf einen vorzeitigen Ruhestand (oder überhaupt auf eine Rente) vorzubereiten, musst du jetzt schon einige Opfer bringen. Sparen und Investieren sind natürlich das Wichtigste dabei, aber diese eine Sache kann sich enorm auszahlen.

Nicht in einem Haus wohnen, das man sich gerade so leisten kann

Die Miete wird wahrscheinlich deine größte monatliche Ausgabe sein. Weniger Wohnraum, als man sich leisten kann, führt so zu mehr Einsparungen für dein Rentenkonto.

Meine Familie hat sich zum Beispiel für eine Wohnung am Rande der Innenstadt von West Palm Beach entschieden. Durch die kleinere Wohnung und die nicht ganz zentrale Lage haben wir etwa 100.000 US-Dollar an Kaufpreis gespart, mit denen man auch etwas Anderes anstellen kann.

Durch die Entscheidung für unsere immer noch sehr schöne und günstige Eigentumswohnung sparten wir auch ein wenig bei den Gebühren unserer Hausbesitzer-Vereinigung. Wir zahlen etwa 800 US-Dollar im Monat für unseren 24-Stunden-Pförtner, das Clubhaus, den Fitnessbereich, den Pool und einige andere Dinge. In der Innenstadt hätten wir einen viel kleineren Pool und Fitnessbereich und würden 100 bis 200 US-Dollar mehr pro Monat zahlen.

Nehmen wir an, wir würden 150 US-Dollar pro Monat an Gebühren sparen. Das allein macht schon 1.800 US-Dollar pro Jahr unterm Strich.

Die Zahlen werden jedoch wirklich überzeugend, wenn man sich ansieht, was wir durch eine geringere Hypothek eingespart haben. Die 100.000 US-Dollar pro Jahr, die wir nicht zu 3,5 % Zinsen geliehen haben, ersparen uns weitere 5.389 US-Dollar pro Jahr, die wir nicht ausgeben.

Wenn wir zwei kleine Opfer bringen (Platz und Standort), dann kommen jedes Jahr etwa 6.939 US-Dollar auf unser Bankkonto. Wenn wir dieses Geld in die Rente stecken, sind das zusätzliche 208.170 US-Dollar, die wir über die Laufzeit unserer 30-jährigen Hypothek gespart haben, bevor wir das Geld überhaupt investieren.

Wie viel kann es werden?

Da meine Frau und ich beide 46 Jahre alt sind, sollten wir uns überlegen, wie unser Geld in 20 Jahren wachsen könnte. Wenn wir unsere Ersparnisse auf 7.000 US-Dollar pro Jahr aufrunden und eine moderate jährliche Wachstumsrate von 7 % annehmen, werden wir fast 287.000 US-Dollar haben, wenn wir 66 sind.

Geht man von einer Rendite von 9 % aus (was in etwa dem Durchschnitt des Aktienmarktes über längere Zeiträume entspricht), dann hat man am Ende 358.000 US-Dollar. Beides sind beträchtliche Geldbeträge, die eindeutig helfen würden, den Ruhestand zu finanzieren.

Dies ist ein extremes Beispiel, aber jeder Cent, den du ausgibst, anstatt zu sparen, schiebt deine Pensionierung weiter nach hinten. Ein kleineres Haus zu haben, ist vielleicht der größte Einzelschritt, den man machen kann, aber es ist wirklich Teil einer Gesamtphilosophie.

Du kannst ein praktisches Auto fahren und es länger behalten, als dir lieb ist. Du kannst auch kostenlose oder kostengünstige College-Optionen für deine Kinder in Betracht ziehen und günstigere Ferien planen. Es ist nicht wirklich wichtig, wo du dich entscheidest, Kürzungen vorzunehmen, um mehr Geld zum Sparen zu finden. Der Gedanke dahinter ist, dass du Wege finden solltest, Opfer zu bringen, um dein langfristiges Rentenziel leichter zu erreichen.

Dieser Artikel wurde von Daniel B. Kline auf Englisch verfasst und am 23.01.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

