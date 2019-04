Wer fährt nach Berlin? Das DFB-Pokal-Halbfinale mit HSV gegen Leipzig am Dienstag und Werder gegen Bayern am Mittwoch live bei Sky

Unterföhring (ots) -- An beiden Abenden berichtet Sky jeweils ab 20.15 Uhr live- Wolff-Christoph Fuss und Sebastian Hellmann berichten amDienstag aus Hamburg, Kai Dittmann und Jessica Libbertz am Mittwochaus Bremen- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabeiseinNur noch ein Sieg trennt die vier verbliebenen Mannschaften vomErreichen des DFB-Pokalfinals am 25. Mai. Wer den letzten Schritt inRichtung macht, können Fußballfans live bei Sky erleben. Am Dienstagund Mittwoch überträgt Sky beide Begegnungen und berichtet Skyjeweils ab 20.15 Uhr live.Am Dienstagabend begrüßt Moderator Sebastian Hellmann dieZuschauer im Hamburger Volksparkstadion. Der HSV, der erstmals seitzehn Jahren wieder im Halbfinale steht, will vor heimischem Publikumden ersten Finaleinzug seit 32 Jahren perfekt machen. Der Pokalerfolgim Sommer 1987 ist bis heute zugleich der letzte Titel, den derTraditionsverein feiern konnte. Die Hamburger wären der ersteZweitligist seit dem MSV Duisburg vor acht Jahren, der dasPokalfinale erreicht. Für den Gegner RB Leipzig, der als klarerFavorit anreist, soll das Halbfinale nur ein Zwischenschritt zumersten Titel der noch jungen Vereinsgeschichte sein. Kommentiert wirddie Partie von Wolff-Christoph Fuss.Am Mittwochabend treffen dann die beiden erfolgreichsten Vereineder DFB-Pokal-Geschichte aufeinander, wenn Werder Bremen vier Tagenach dem Aufeinandertreffen in der Bundesliga den FC Bayern imWeserstadion empfängt. Bayern München ist mit 18 Siegen derRekordpokalsieger, Werder Bremen folgt mit bislang sechs Titeln aufRang zwei. Während die Münchener in den vergangenen Jahren regelmäßignach Berlin fuhren, wäre es für Werder die erste Finalteilnahme seit2010 und die Chance auf den ersten Titel seit dem Pokalsieg 2009. KaiDittmann ist als Kommentator im Einsatz. Moderatorin Jessica Libbertzmeldet sich um 20.15 Uhr aus dem Weserstadion.Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und inzahlreichen Sky Sportsbars live dabei seinDie Bundesliga-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmendes Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar,wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alleFußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne langeVertragsbindung bei allen Sky Live-Übertragungen live dabei sein.Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einerVielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen,Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stickverfügbar.Darüber hinaus sind die Live-Übertragungen auch in allen SkySportsbars verfügbar.Das Halbfinale des DFB-Pokals live bei Sky:Dienstag:20.15 Uhr: Hamburger SV - RB Leipzig auf Sky Sport 1 HDMittwoch:20.15 Uhr: SV Werder Bremen - FC Bayern München auf Sky Sport 1 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell