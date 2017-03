"Wer erschoss Siegfried Buback?" Neue ZDFinfo-Doku (FOTO)

Mainz (ots) -Am 7. April 2017 jährt sich das Attentat auf GeneralbundesanwaltSiegfried Buback zum vierzigsten Mal. Dessen Sohn Michael Buback istdavon überzeugt, dass die wahren Täter der RAF bis heute nicht zurRechenschaft gezogen wurden. Seit zehn Jahren sucht er deshalbintensiv nach ihnen. Die Dokumentation "Wer erschoss SiegfriedBuback?", die erstmals am Sonntag, 2. April 2017, 20.15 Uhr, inZDFinfo zu sehen ist, ruft die dramatische Geschichte des KarlsruherRAF-Anschlages von 1977 in Erinnerung. ZDF-Autor Christhard Läpplebegleitet die unermüdliche Suche des heute 72-jährigen MichaelBuback, der sagt, dass er dies seinem Vater Siegfried schuldig sei -Mord verjähre nicht.Michael Buback hat in den vergangenen zehn Jahren eine Liste derSchlampereien, Unstimmigkeiten und Ungenauigkeiten bei denErmittlungen von Justiz und zuständigen Behörden recherchiert. DerChemie-Professor ist überzeugt: Die falschen Täter wurden verurteilt.Im Fall des Attentats von 1977 (RAF-Deckname "Margarine") habe eseine schützende Hand des Staates für eine der beteiligtenTerroristinnen gegeben - für Verena Becker. Sie sei die Schützingewesen. Zwanzig Zeugen, darunter vier Tatortzeugen, hätten einezierliche weibliche Person auf dem Tatfahrzeug, eine Suzuki, inKarlsruhe gesehen. Doch deren Aussagen seien nie berücksichtigtworden - auch nicht im Nachfolgeprozess von Stuttgart im Jahr 2012.Wer erschoss Siegfried Buback? Grundlage des Films sind neueDokumente aus dem Privatarchiv Bubacks, unveröffentlichteGeheimpapiere aus Archiven des ehemaligen Ministeriums fürStaatssicherheit der DDR und des Bundeskriminalamtes sowie Augen- undZeitzeugenberichte. Zu Wort kommen ehemalige Ermittler,Staatsanwälte, Verfassungsschützer, Tatortzeugen, Experten undAussteiger sowie Ex-Mitglieder der RAF. Unter anderen sind alsGesprächspartner in der Dokumentation: Generalbundesanwalt PeterFrank, Winfried Ridder, ehemaliger Referatsleiter Linksterrorismus imBundesamt für Verfassungsschutz, die Europaabgeordnete MonikaHohlmeier, Tochter von Franz-Josef Strauß, sowie der vor 40 Jahrenvon der RAF schwer verletzte Polizist Wolfgang Seliger.https://presseportal.zdf.de/pm/neue-dokus/http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/bubackPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell