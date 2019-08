Wer erreicht die Gruppenphase der UEFA Champions League? Alle Playoff-Duelle ab Dienstag live in der Original Sky Konferenz

Unterföhring (ots) -- Im Rahmen der Original Sky Konferenz zeigt nur Sky alleinsgesamt zwölf Spiele und alle Tore der sechs Playoff-Duelle live- Darüber hinaus überträgt Sky die Hinspiele Linzer ASK - FCBrügge und Olympiakos Piräus - FK Krasnodar sowie die RückspieleRoter Stern Belgrad - Young Boys Bern und Ajax Amsterdam - APOELNikosia auch als Einzelspiele live und exklusiv- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen derKönigsklasse live dabei sein- Die Auslosung der Gruppenphase der UEFA Champions Leagueüberträgt Sky Sport News HD am Donnerstag, 29. August ab 17.30 Uhrlive im Free-TV- Am Freitag, 30. August gibt Sky die Einzelspiele bekannt, diewährend der Gruppenphase im deutschen Fernsehen live und exklusiv beiSky übertragen werden- Ausführliche Informationen zur neuen UEFA Champions League beiSky sind unter sky.de/ucl abrufbarIn gut einem Monat startet die UEFA Champions League in die neueSaison. Bevor ab dem 17. September auch die deutschen Klubs und dieVertreter der weiteren europäischen Topligen in das Gescheheneingreifen, werden in den Playoffs die letzten sechs Teilnehmerermittelt, die die Gruppenphase der Königsklasse komplettieren.Im Rahmen der Original Sky Konferenz zeigt nur Sky alle insgesamtzwölf Spiele und alle Tore der sechs Playoff-Duelle live. Darüberhinaus überträgt Sky an beiden Hinspiel- und Rückspielabenden jeweilsauch ein Einzelspiel live und exklusiv im deutschen Fernsehen.Zum Auftakt zeigt Sky am Dienstag (20.8.) das Heimspiel des LinzerASK gegen den FC Brügge in voller Länge live, am Mittwoch (21.8.) diePartie von Olympiakos Piräus gegen FK Krasnodar. In den Rückspielenwird Sky die Begegnungen zwischen Roter Stern Belgrad und Young BoysBern (27.8.) sowie zwischen Ajax Amsterdam und APOEL Nikosia (28.8.)live und exklusiv übertragen.Die Auslosung der Gruppenphase am 29. August live auf Sky SportNews HD, die Bekanntgabe der exklusiven Sky Einzelspiele am 30.AugustAm Donnerstag nach den Playoff-Rückspielen erfahren die sechsGewinner der Playoff-Duelle und die weiteren bereits qualifizierten26 Vereine, auf wen sie in der Gruppenphase treffen werden. In denLostöpfen befinden sich dann auch die Kugeln der deutschen TeilnehmerFC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Bayer 04Leverkusen.Sky Sport News HD überträgt die Auslosung in Monaco ab 17.30 Uhrlive im Free-TV sowie im frei empfangbaren Livestream des Senders aufskysport.de und in der Sky Sport App. Am Freitagmittag gibt Sky danndie Einzelspiele bekannt, die während der Gruppenphase im deutschenFernsehen live und exklusiv bei Sky übertragen werden.Die UEFA Champions League 2019/20 bei SkyAuch in der Saison 2019/20 wird nur Sky im Rahmen der Original SkyKonferenz alle Spiele und alle Tore des Wettbewerbs live übertragen.Darüber hinaus zeigt Sky an jedem Abend ein Einzelspiel live undexklusiv. Dazu zählen die exklusiven Live-Übertragungen der bestenEinzelspiele mit Beteiligung deutscher Vereine während derGruppenphase - darunter alle Topspiele am Mittwochabend - sowie alleEntscheidungsspiele der deutschen Klubs im Achtel- und Viertelfinale.Ausführliche Informationen zur UEFA Champions League bei Sky sindunter sky.de/ucl abrufbar.Mit dem Sky Abo oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticketlive dabei seinDie Live-Übertragungen der UEFA Champions League sind mit dem SkyAbonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets(sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TVoder mit Sky Go auch unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alleFußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne langeVertragsbindung bei allen Live-Übertragungen von Sky Sport live dabeisein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte aufeiner Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs,Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den SkyTicket TV Stick verfügbar.Darüber hinaus sind alle Spiele auch in zahlreichen Sky Sportsbarsverfügbar.Die Playoffs der UEFA Champions League live und exklusiv bei Sky:Dienstag, 20.8.:20.50 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD20.50 Uhr: Linzer ASK - FC Brügge auf Sky Sport 2 HD23.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HDMittwoch, 21.8.:20.50 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD20.50 Uhr: Olympiakos Piräus - FK Krasnodar auf Sky Sport 2 HD23.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HDDienstag, 27.8.:20.50 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD20.50 Uhr: Roter Stern Belgrad - Young Boys Bern auf Sky Sport 2HD23.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HDMittwoch, 28.8.:20.50 Uhr: Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport 1 HD20.50 Uhr: Ajax Amsterdam - APOEL Nikosia auf Sky Sport 2 HD23.00 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HDDonnerstag, 29.8.:17.30 Uhr: Die Auslosung der Gruppenphase live im Free-TV auf SkySport News HD