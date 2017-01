"Wer erfahren will, wie erfolgreicher E-Commerce funktioniert, muss am 7. und 8. März nach München zur Internet World Messe kommen." (FOTO)

München (ots) -Die Digitalisierung stellt ganze Branchen vor einenParadigmenwechsel. Jahrzehntelang gültige Handelsprozesse werden vondisruptiven Geschäftsmodellen in Frage gestellt. Messen dienen ineinem solchen Umfeld als Kompass für Innnovationen und Inspirationensowie als Begegnungsplattform mit Experten und sorgen fürErfahrungsaustausch. Drei Fragen an die Internet World Messe, warumes sich lohnt, am 7. und 8. März 2017 nach München auf dasMessegelände zu kommen.1. Für wen ist die Internet World Messe interessant?Zielgruppe der Internet World Messe sind Unternehmen, die dasInternet als wichtigen Vertriebskanal sehen und sich derHerausforderung des digitalen Zeitalters stellen wollen - unabhängigvon Produkt oder Dienstleistung, die sie anbieten. Denn jede Ware -vom antiken Schrank über die Urlaubsreise bis hin zur selbstgemachten Marmelade - braucht im Internet einen professionellenAuftritt, die passende moderne Versandlogistik und eine komfortableBezahllösung. Auf der Internet World Messe gibt esE-Commerce-Konzepte und Lösungen auch für kleine Unternehmer undNeueinsteiger.2. Welchen Nutzen haben Besucher von der Messe?Zum einen ist die Internet World Messe der ideale Ort, um sichüber den aktuellen Stand der Technik zu informieren. Die wichtigstenAussteller rund um die Themen Shopsoftware, CRM-Software zumVerwalten der Kundenbeziehungen, E-Payment, Online-Marketing oderE-Commerce-Logistik sind auf der Messe vertreten.Zum anderen ermöglicht die Internet World Messe einen Blick in dieZukunft: Spannend sind die Sonderschauen "Future Space" und "InternetWorld Shop", die das Zusammenwachsen von traditionellem, stationäremund Online-Handel zeigen. Auf der Sonderschau "eLogistics World" sindAngebote und Dienstleistungen zu sehen, die die immer schnellereZustellung von Waren an den Kunden ermöglichen. Oft entscheidet dieGeschwindigkeit der Warenzustellung darüber, ob ein Kunde glücklichist.Weiter schätzen unsere Besucher das breite Informations- undFortbildungsangebot auf der Internet World Messe. In den zweiMessetagen werden auf fünf Infobühnen etwa 200 Einzelvorträgeangeboten. Auf der neuen Trend Arena geht es um strategische Fragen,auf den fünf Infobühnen kommt vor allem der Praktiker auf seineKosten.3. Inwiefern kann sich der Besuch für Protagonisten aus anderenBranchen lohnen?Schon heute findet man nur wenige, die ein klassischesEinzelhandelsgeschäft führen und die nicht in irgendeiner Form imInternet präsent sind - egal aus welcher Branche sie kommen. Oft wirdvon den klassischen stationären Händlern dem Internet weit wenigerzugetraut, als es wirklich leisten kann. Natürlich hat das Internetauch die Funktion eines Telefonbuchs, in dem man vertreten sein muss.Wer erfahren will, was mit Verkauf im Internet noch alles möglich istund wie es funktioniert, muss am 7. und 8. März nach München zurInternet World Messe kommen.Internet World Messe7./8. März 2017Messegelände München, Halle A5 und A6 (Eingang Ost)Eintritt frei, Vorabregistrierung ab sofort unter folgendem Linkmöglich:http://tickets.internetworld-messe.de/Journalisten können sich unter folgendem Link akkreditieren:http://www.internetworld-messe.de/Presse/AkkreditierungÜber die Internet World MesseInternet World ist eine Marke des Medien- undWeiterbildungsunternehmens Neue Mediengesellschaft Ulm mbH, München.Das Unternehmen bedient mit der Messe "Internet World - DieE-Commerce Messe" und diversen Fachkongressen, der Websiteinternetworld.de und der vierzehntägigen Fachzeitschrift INTERNETWORLD Business die Zielgruppe der Internet-Professionals mitprofundem Fachwissen, topaktuellen News und wichtigen Kontakten. DieThemenschwerpunkte der Internet World Messe sind E-Commerce,eLogistics, Multichannel, Online Marketing, Software, E-Payment,Usability und Social Media. Veranstalter der Internet World ist diegleichnamige Fachzeitschrift INTERNET WORLD Business Die nächsteInternet World findet am 7. und 8. März 2017 auf dem MünchnerMessegelände statt.Linkshttp://www.internetworld-messe.dehttp://www.facebook.com/InternetWorldMesseBei Rückfragen:Vera VaubelTel.: +49 (89) 98103987Fax: +49 (89) 98103988E-mail: medienberatung@vaubel.deVaubel Medienberatung GmbHGumppenbergstr. 6, 81679 Münchenhttp://www.vaubel.deAndreas KasperTel.: +49 (89) 74117-207Fax: +49 (89) 74117-448E-mail: andreas.kasper@nmg.deNeue Mediengesellschaft Ulm mbH -Kongresse & MessenBayerstraße 16 a, 80335 Münchenhttp://www.nmg.deOriginal-Content von: Internet World Messe, übermittelt durch news aktuell