Wer diese 10 Aktien nicht besitzt, bleibt wahrscheinlich hinter der Marktentwicklung zurück

Wichtige Punkte

Großkapitalisierte Unternehmen tragen in diesem Jahr den größten Teil zu den Marktgewinnen bei.

Ohne ein paar wichtige Aktien ist es leicht, den Markt zu unterbieten.

Statt sich um die Outperformance zu sorgen, ist es besser, sich auf die finanziellen Ziele zu konzentrieren.

Der S&P 500 ist in diesem Jahr bisher um 25 % gestiegen. Und das nach einem Plus von 16 % im Jahr 2020 trotz der COVID-19-Pandemie. So hohe Zuwächse sind nicht normal, da der Markt langfristig im Durchschnitt etwa 8 % pro Jahr zulegt.

Noch bemerkenswerter ist, dass die zehn größten Bestandteile des S&P 500 im bisherigen Jahresverlauf im Durchschnitt um 50 % gestiegen sind.

Wenn du dich jetzt fragst, warum dein Portfolio in diesem Jahr schlechter abschneidet als der Markt, bist du nicht allein. Die Börse im Jahr 2021 zu schlagen, ist ohne diese zehn Aktien fast unmöglich. Hier ist der Grund dafür.

Wie die Großen ihre Muskeln spielen lassen

Die Rechnung ist ganz einfach. Die zehn größten Positionen des S&P 500 machen 29 % des Index aus. Wie bereits erwähnt, sind sie im Jahresdurchschnitt um 50 % gestiegen, was einen Gewinn von 13 Prozentpunkten für den S&P 500 bedeutet. Das ist etwa die Hälfte des Indexgewinns, der allein auf diese zehn Aktien entfällt. Ohne ihren Beitrag wäre der Index also viel weniger gestiegen.

Unternehmen S&P 500 Gewichtung Gewinn im Jahresvergleich Effekt auf die Jahresrendite des S&P 500 Microsoft (WKN: 870747) 6,4 % 54 % 3,47 % Apple (WKN: 865985) 6,2 % 21 % 1,30 % Amazon (WKN: 906866) 4 % 13 % 0,52 % Alphabet (WKN: A14Y6H) (WKN: A14Y6F) 2,3 % 70 % 1,58 % Tesla (WKN: A1CX3T) 2,2 % 61 % 1,36 % Meta Platforms (WKN: A1JWVX) 2 % 26 % 0,53 % Nvidia (WKN: 918422) 2 % 153 % 3,03 % Berkshire Hathaway (WKN: 854075) (WKN: A0YJQ2) 1,3 % 21 % 0,27 % JPMorgan Chase (WKN: 850628) 1,2 % 27 % 0,33 % Home Depot (WKN: 866953) 1,1 % 54 % 0,58 %

DATENQUELLEN: YAHOO! FINANCE, YCHARTS, SLICKCHARTS

Den S&P 500 zerlegen

Wir sprechen ständig über den S&P 500, aber wir sprechen nicht immer darüber, wie sich der Index zusammensetzt und warum er sich so bewegt, wie er sich bewegt. Es mag dich überraschen zu erfahren, dass Technologieaktien mehr als ein Viertel des gesamten Index ausmachen, und das wird von großen Unternehmen wie Apple und Microsoft dominiert. Der Energiesektor, der im Jahr 2021 der Sektor mit der besten Wertentwicklung ist (sogar besser als der Technologiesektor), macht nur 3 % des Index aus. Der Energiesektor könnte sich also verdoppeln und würde weniger beitragen als die Microsoft-Aktie, die in diesem Jahr bisher 3,47 Prozentpunkte beigetragen hat.

MSFT-DATEN VON Y-CHARTS

Was zu tun ist

Einer der größten Fehler, den wir als Anleger machen können, ist die Besessenheit von der kurz- bis mittelfristigen Wertentwicklung. Die Konzentration auf ein bestimmtes Quartal untergräbt den Blick auf das große Ganze. Es gibt zum Beispiel viele Aktien, die im Jahr 2020 die Börse aufgemischt haben, aber in diesem Jahr unterdurchschnittlich abschneiden oder sogar stark rückläufig sind (zum Beispiel Zoom, PayPal, Square, Teladoc und Peloton, um nur einige zu nennen).

Es ist zwar leicht zu sagen, dass diese Unternehmen in diesem Jahr unterdurchschnittlich abschneiden, aber bedenke, dass sie in den letzten zwei Jahren immer noch Nettogewinner sind.

Ein Hinweis zur Beruhigung

Angenommen, du hast in den letzten Jahren nicht so gut abgeschnitten wie der Markt, weil du nicht die Aktien gehalten hast, die die Renditen des Index wirklich bedingt haben. Die Wahrheit ist, dass du wahrscheinlich immer noch viel besser dastehst, weil du von Anfang an an der Börse warst. Wenn du also, sagen wir mal, nur die Hälfte des Index erreicht hast, wächst dein Wohlstand immer noch viel schneller als bei Leuten, die überhaupt nicht an der Börse sind.

Die wichtigste Priorität sind deine finanziellen Ziele. Wenn du in Dividendenaktien investierst, um dein Einkommen im Ruhestand aufzubessern, dann spielst du ein anderes Spiel als wachstumsorientierte Anleger. Wenn du ein Value-Investor bist, der sich auf schwerfällige, langsam wachsende, aber sichere Unternehmen konzentriert, die dich nachts schlafen lassen, musst du damit rechnen, dass du in einem wachstumsorientierten Markt unterdurchschnittlich abschneidest.

Konzentriere dich auf das, was wirklich zählt

Der Punkt ist, dass es in der Regel nicht hilfreich ist, deine Leistung mit der des S&P 500 zu vergleichen, egal wie gut oder schlecht sie ist. Solange du in Unternehmen, Kryptowährungen oder andere Wertpapiere investierst, die du verstehst und die dir helfen, deine Ziele zu erreichen, ist der Rest nicht viel mehr als Prahlerei.

Der Markt bewegt sich in Zyklen. Auch wenn wir uns in einer mehrjährigen Wachstumsphase befinden (vor allem bei den Mega-Caps), kann es ein paar Jahre dauern, bis er sich von Wachstum auf Wert umstellt, oder von Large-Cap-Tech-Wachstum auf Small-Cap-Wachstum. Wir hoffen, dass du jetzt besser verstehst, was den S&P 500 wirklich beeinflusst und warum es so einfach ist, eine Underperformance zu erzielen, wenn du dieses Jahr keine Aktien wie Microsoft, Nvidia oder Tesla besitzt.

