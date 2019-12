Unterföhring (ots) - Luke Mockridge lädt mit seiner Grimmepreis ausgezeichnetenShow "CATCH!" zum grenzübergreifenden Fang-Duell. "CATCH! DieEuropameisterschaft im Fangen" läuft dabei zum ersten Mal parallel in zweiLändern, auf zwei Sendern, mit eigenen Reporterteams - am Freitag, 17. Januar2020, um 20:15 Uhr. SAT.1 zeigt die Event-Sport-Show wie gewohnt in Deutschlandmit Moderatorin Andrea Kaiser, Kommentator Jan Platte und Field-Reporter SimonPearce. Für Österreich präsentiert der Sender PULS 4 "CATCH! DieEuropameisterschaft im Fangen" mit Moderator Jakob Glanzner. Deutschland,Österreich, England oder die Schweiz - wer catcht sich die europäische Krone?Geht Luke Mockridge als Deutscher Meister in die EM?Der Nationalentscheid "LUKE! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen"steigt bereits zwei Wochen vorher am Freitag, 3. Januar 2020, um20:15 Uhr in SAT.1: Erfolg im dritten Anlauf, Titelverteidigung,Revanche oder Newcomer-Erfolg? Der zweifache "Vorrunden"-AusscheiderLuke Mockridge, der amtierende Champion David Odonkor, Vize-MeisterFabian Hambüchen oder Neu-Fängerin Vanessa Mai? Wer wird mit seinemTeam Deutscher Fang-Meister 2020?Das sind die Nationalteams bei der Europameisterschaft:- Team Deutschland: Für die deutsche Fang-Nationalmannschaftqualifizieren sich die besten Fängerinnen und Fänger während derDeutschen Meisterschaft und werden von Kapitän Luke Mockridgeund dem Publikum in der Sendung nominiert.- Team Österreich: Johannes Sumpich (33, Sänger Josh.), ThomasMorgenstern (32, Vierschanzentournee-Gewinner,Skisprung-Olympiasieger und -Weltmeister), Anna Donauer (29,Athletin), Mario Fuchs (26, Freerunner)- Team England: Nikeata Thompson (39, Choreografin), Joe Scandrett(24, Parkour-Athlet), David Nelmes (25, Freerunner), Luke Stoney(25, Fitness-Coach)- Team Schweiz: Beatrice Egli (31, Sängerin), Joel Eggimann (26,Parkour-Athlet), Samuel Bieri (26, Crossfitter), Eddy Yusof (25,Kunstturner)Das sind die Teams bei der Deutschen Meisterschaft:- Team Luke Mockridge (30): Silke Sollfrank (22,Parkour-Athletin), Dean Tanwani (22, Footballer), Andreas Wöhle(29, Parkour-Athlet)- Team Fabian Hambüchen (31): Dana Kleine-Grefe (29,Rugbyspielerin), Benni Grams (26, Parkour-Athlet), BennyGleißner (29, Ninja-Sportler)- Team David Odonkor (35): Jaqueline Schulz (22, Stuntfrau), LucaEhrmanntraut (23, Turner), Patrick "Peet" Peter (23,Parkour-Athlet)- Team Vanessa Mai (27): Norman Lichtenberg (27, Freerunner),Felix Forneck (25, Cheerleader), Saeid Fazloula (27, Kanute)"CATCH! Die Deutsche Meisterschaft im Fangen" am Freitag, 3. Januar2020, um 20:15 Uhr in SAT.1"CATCH! Die Europameisterschaft im Fangen" am Freitag, 17. Januar2020, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf PULS 4 (Österreich)Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 89 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 30 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4458268OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell