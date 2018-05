Leipzig (ots) - 1990 scheint die Wirtschaft des Ostens für denWesten so unbrauchbar wie der Trabant. Alles wird neu geordnet - nachden politischen und wirtschaftlichen Vorgaben des Westens. Doch derOsten bleibt attraktiv, und zwar als Markt, den die gut aufgestellteWestwirtschaft problemlos mit versorgen kann. Teil 2 der neuendreiteiligen MDR-Dokumentation "Wer braucht den Osten?" beleuchtetdas Thema "Wirtschaft" - zu sehen am Dienstag, 5. Juni, um 22.05 Uhrim MDR-Fernsehen.Die Folgen der kompletten Deindustrialisierung des Ostens sind bisheute spürbar. Die Ostwirtschaft ist kleinteilig, schwach,forschungsfern - die Steuereinnahmen der Länder und Kommunen reichenan den meisten Orten für kaum mehr als die Hälfte der notwendigenAusgaben. Ein Ende der Transferleistungen in den Osten ist nicht inSicht. Ost- und Westwirtschaft sind weit voneinander entfernt.Doch es gibt auch gute Nachrichten: Es haben sich mehr Unternehmenentwickelt als Viele denken. Kleinere, mittelständische Strukturenprägen das wirtschaftliche Gesicht des Ostens. Allerdings hätten esnoch viel mehr sein können. Einer der Star-Ökonomen dieses Landes,Professor Hans Werner Sinn, kann bis heute seine Erregung kaumzurückhalten, wenn es um die Politik von Staat und Treuhand nach demEnde der DDR geht. Noch heute bedauert er aus ökonomischer Sicht diefatalen Fehler und vertanen Chancen der Wendezeit, weil das Eigentumder DDR eben nicht an Ostdeutsche verteilt und nur selten an sieverkauft worden ist. Das Ergebnis war eine in derMenschheitsgeschichte einmalige De-Industrialisierung, die am Endezum Umbau von Arbeitswelt und Gesellschaft im gesamten Land führt:Leiharbeit, prekäre Beschäftigung und Hartz IV wären ohne das LaborOst kaum denkbar.Trotz der widrigen Wettbewerbsbedingungen haben Menschen im Ostensich durchgesetzt: Es gibt sie, die Helden des Aufbaus Ost. Menschen,die heute dafür sorgen, dass Raumschiffe an die ISS andocken undAutos mit Wasserstoff fahren können, Hidden Champions, die auf demWeltmarkt gesucht werden - sie zeugen von Selbstbewusstsein, Dynamikund Konkurrenzfähigkeit.Der 3. Teil der neuen dreiteiligen MDR-Dokumentation "Wer brauchtden Osten?" von Ariane Riecker und Dirk Schneider folgt am Dienstag,12. Juni, um 22.05 Uhr, im MDR-Fernsehen. Die Autoren beleuchten danndas Thema "Gesellschaft".Information für die JournalistenTeil 2 und 3 der MDR-Dokumentation "Wer braucht den Osten?" stehenfür Sie vorab zur Rezension im MDR-Pressevorführraum bereit. DenZugang erhalten Sie nach einer Mail an presse@mdr.de.Des Weiteren gibt es ab Sonntag, 3. Juni 2018, neue Daten undFakten zu der Dokumentation unter www.wer-braucht-den-osten.de.Fotos stehen Ihnen unter www.ard-foto.de honorarfrei zurVerfügung.Pressekontakt:MDR, Presse und Information,Katrin Stolle,Tel.: (0341) 3 00 64 53,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell