Wer bloggt denn da? QSC

die Aktienkurse reagierten in der letzten Woche prompt auf die Nachrichten bei QSC, denn das Unternehmen will sich mit einem Blog einen Namen in der Information zu Unternehmensdigitalisierung machen. Die wichtigsten Nachrichten, die dazu in der letzten Woche QSC und seine Kurse bewegt haben waren.

Die Vielseitigkeit: Dass die Einrichtung von Telefonie-Netzwerken, DSL, VPN sowie diverse Cloud-Dienste zu den Arbeitsfeldern von QSC gehören ist klar. Doch auch mit seinem Blog Digitales-Wirtschaftswunder.de ist QSC aktiv. Neue Redakteure, unter anderem IT-Rechtsspezialisten einer Hamburger Kanzlei sowie Autoren einer Unternehmensberaterfirma, konnten nun gewonnen werden.

Warum bloggen? Der unternehmenseigene Blog von QSC berichtet, fundiert durch Analysen und Studien, über die Digitalisierung des Mittelstands. Ein Leitfaden für interessierte Unternehmenskunden sozusagen, in dem Klienten einen Überblick zu den Möglichkeiten aber auch zu den Sicherheitsfragen einer planmäßigen Digitalisierung bekommen.

Die Etablierung eines stets aktuellen Blogs zu diesem Thema ist äußerst durchdacht, könnte er sich doch zu einer ersten Anlaufstelle für Interessenten im Bereich der Unternehmensdigitalisierung etablieren. Wird dies gelingen? Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

