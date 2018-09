Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

Köln (ots) -- Volvo XC40 "Swedish Colours" mit einzigartigem Soundlack- "Two Face"-Design unterstreicht markante Linien des Volvo XC40- Vom 1. bis 28. Oktober 2018 auf www.unitedcharity.de mitbietenEin vom weltweit renommierten Graffiti-Künstler René Turrekgestalteter Volvo XC40 wird international versteigert. Die gesamtenEinnahmen gehen an den BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder". Vom 1.bis 28. Oktober 2018 können Volvo und Design Liebhaber für dasextravagante SUV auf dem Online-Auktionsportal "United Charity"bieten. Jeder Cent der Ersteigerungssumme fließt direkt inKinderhilfsprojekte auf der ganzen Welt.Mit dem Volvo XC40 "Swedish Colours" hat René Turrek ein Kunstwerkin den Farben der schwedischen Nationalflagge - blau und gelb -geschaffen. Dabei bleibt eine Seite original, eine wird vollständigvon dem Graffiti geziert. Das Besondere: für die Gestaltungverwendete Turrek einen Soundlack, der auf sämtliche Geräuschereagiert. Und der das Artwork im Beat der Musik zum Leuchten bringt.Am 29. Oktober wird aufwww.unitedcharity.de/Auktionen/Volvo-Rene-Turrek feststehen, wer derneue Besitzer des Volvo XC40 "Swedish Colours" ist. Er kann seinUnikat zeitnah bei einem regional teilnehmenden Volvo Partnerentgegennehmen. United Charity ist mit bis zu 300 laufenden Auktionenpro Tag und einem Gesamtspendenstand von über 7,7 Millionen Euro dasgrößte Charity-Auktionsportal in Europa. Die gemeinnützigeOrganisation versteigert auf ihrer Internet-Plattform einmalige Dingeund Erlebnisse, die man in der Regel nicht kaufen kann.Bereits seit 2013 engagieren sich der Importeur der schwedischenPremium-Automobilmarke und seine deutschen Vertragspartner an derBenefizaktion "Ein Herz für Kinder", mit der vom Verein "Bild hilft"Kinder und Familien in Not unterstützt werden.Der 1977 in Osnabrück geborene René Turrek hat rund um den Globusseine Handschrift hinterlassen. US-Stars wie Vin Diesel, Snoop Doggund Popstar Rihanna gehören zu seinen Kunden. Neben diversenAuftragsarbeiten gestaltet René Turrek auch Events und sprühtKunstwerke live vor großem Publikum. Besonders bekannt ist er für dasGestalten von Autos mit seinen markanten Graffiti-Designs.Pressekontakt:Volvo Car Germany GmbHPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitSiegburger Straße 22950679 KölnE-Mail volvopr1@volvocars.comTelefon +49 (0)221 9393 - 106Fax +49 (0)221 9393 - 109www.media.volvocars.com/deOriginal-Content von: Volvo Cars, übermittelt durch news aktuell