Wer bekommt wie viel? Haushalt 2018 wird abschließend geklärt

BERLIN (dpa-AFX) - Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags will am Mittwoch (ab 12.00 Uhr) die letzten strittigen Punkte klären und den Bundeshaushalt für das laufende Jahr beschließen.



Bei der sogenannten Bereinigungssitzung müssen die Bundesminister nacheinander ihre Etatpläne erläutern und Mehrbedarf begründen - es wird mit Verhandlungen bis in die Nacht gerechnet.

Bewilligt werden sollen Tausende neue Stellen bei der Bundespolizei, beim Zoll zur besseren Kontrolle der Mindestlohnvorschriften sowie beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für schnelle und bessere Asylverfahren.

Besonders umstritten war bis zuletzt eine kurzfristige Änderung beim geplanten Baukindergeld. Berechtigt soll eine vierköpfige Familie nur dann sein, wenn ihr Haushaltseinkommen 105 000 Euro nicht übersteigt und die Wohnfläche nicht größer als 120 Quadratmeter ist.

Die Haushaltshoheit ist das Königsrecht des Parlaments - erstmals finden die entscheidenden Verhandlungen des Ausschusses unter Vorsitz der AfD als der stärksten Oppositionspartei statt. Die große Koalition von Union und SPD plant bisher mit Ausgaben von 341 Milliarden Euro. Anfang Juli soll das Plenum des Bundestags den Plan dann endgültig beschließen - wegen der langen Regierungsbildung so spät wie noch nie./ir/DP/she