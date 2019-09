Wer bekommt die Krone? Wahl der Deutschen Weinkönigin 2019 (FOTO)

Mainz (ots) -Vorentscheidung am Samstag, 21. September 2019, live unterSWR.de/weinkönigin und Finale am Freitag, 27. September, live im SWRFernsehen / Übertragung aus dem Saalbau in Neustadt an der Weinstraße/ Zwölf Kandidatinnen stellen sich dem WettbewerbMainz. Die Kandidatinnen zur "Wahl der Deutschen Weinkönigin"werden auch in diesem Jahr wieder bestens präpariert sein, wenn siesich dem Vorentscheid und dem Finale um die Krone stellen. Denn dieFachfragen rund um Wein und Weinanbau haben es in sich. In Neustadtan der Weinstraße steigt am Samstag, 21. September, beim Vorentscheidmit Sicherheit der Adrenalinspiegel. Ab 16 Uhr kann man denWettbewerb im Livestream auf SWR.de/weinkönigin verfolgen, amnächsten Tag ab 14 Uhr im SWR Fernsehen. Sechs der zwölfKandidatinnen sieht das Publikum am Freitag, 27. September, angleicher Stelle im Finale wieder - eine Show, die das SWR Fernsehenab 20.15 Uhr live überträgt.Die Fans im Saal schwenken Fähnchen, halten Spruchbänder in dieHöhe und zittern mit, wenn sich die Weinhoheiten aus den deutschenWeinbaugebieten dem Vorentscheid und dem Wahlfinale stellen: Erkennendie Kandidatinnen bei der Blindverkostung den richtigen Wein? Könnensie alle Fragen rund um Wein, Weinbau und Vermarktung beantworten,und das auch auf Englisch? Meistern sie knifflige Situationen spontanund mit Charme? Auch daheim an den Bildschirmen kann man mitfiebern,denn der SWR überträgt den Vorentscheid im Livestream unterSWR.de/weinkönigin (und am Tag danach als Aufzeichnung) sowie dasFinale live im TV. Eine der Bewerberinnen wird am Ende der Wahl am27. September im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße die Krone der71. Deutschen Weinkönigin tragen.Wie in den Jahren zuvor steht Moderator Holger Wienpahl denKandidatinnen beim Vorentscheid zur Seite und führt durch diekurzweilige Wahlgala, die außer spielerischen Herausforderungen fürdie Kandidatinnen ein hochklassiges Unterhaltungsprogramm bietet:Comedian und Musiker Sven Garrecht feiert mit einer eigenskomponierten Hymne auf die Deutsche Weinkönigin Premiere, dasEnsemble Salut Salon macht mit artistischen Einlagen und einer großenPortion Humor aus klassischer Musik einen amüsanten Augenschmaus, unddie vier Sängerinnen von Les Brünettes holen die Beatles auf dieBühne - frisch arrangiert und a capella.Im SWR Fernsehen kann man die Bewerberinnen übrigens schon vor demWahlfinale kennenlernen. Den Sommer über hat sich ein Kamera-Team aufden Weg in ihre Heimatorte gemacht, um sie einfühlsam für kleineEinspielfilme zu porträtieren. Diese sind dann bereits beimVorentscheid zu sehen. Die rheinland-pfälzischen Kandidatinnen werdenin der "Landesschau Rheinland-Pfalz" vorgestellt und dieFinalistinnen in die Sendung eingeladen. Und auch in "Kaffee oderTee" werden die Finalteilnehmerinnen interviewt.Die wichtigsten Sendetermine des SWR Fernsehens im Überblick:16. bis 20.9.2019, jeweils 18.45 UhrLandesschau Rheinland-Pfalz: Vorstellung der rheinland-pfälzischenKandidatinnen ("Weinköniginnen-Check")Samstag, 21.9.2019, ab 16 Uhr im Livestream auf SWR.de/weinköniginWahl der Deutschen Weinkönigin - Die Vorentscheidung Moderation:Holger WienpahlSonntag, 22.9.2019, 14 UhrWahl der Deutschen Weinkönigin - Die Vorentscheidung Moderation:Holger Wienpahl23. bis 25.9.2019, 16 UhrKaffee oder Tee: u. a. Interviews mit den FinalistinnenDonnerstag, 26.9.2019, 16 UhrKaffee oder Tee: u. a. Interview mit Carolin Klöckner (DeutscheWeinkönigin 2018/19)Donnerstag, 26.9.2019, 18.45 UhrLandesschau Rheinland-Pfalz: Die Finalistinnen aus Rheinland-PfalzFreitag, 27.9.2019, 20:15 UhrWahl der Deutschen Weinkönigin - Das Finale Sendung live aus demSaalbau in Neustadt an der Weinstraße Moderation: Holger WienpahlFotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter http://swr.li/deutsche-weinkoenigin-2019Pressekontakt: Johanna Leinemann, Tel. 06131 929 33293,johanna.leinemann@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell