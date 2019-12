Wer arbeitet mit dem höchsten Unfallrisiko? / Gesetzliche Unfallversicherung veröffentlicht Broschüre zum Arbeitsunfallgeschehen 2018

Berlin (ots) - Das höchste Risiko, einen Arbeitsunfall zu erleiden, trugen imJahr 2018 Beschäftigte in Bauberufen wie Maurer, Zimmerleute oder Steinmetze.Auf eintausend Vollarbeiter wurden in diesen Berufen 138 meldepflichtigeArbeitsunfälle registriert. Ebenfalls mit einem hohen Gefährdungspotenzialarbeiten Beschäftigte in der Abfallentsorgung - 108 meldepflichte Arbeitsunfällepro tausend Vollarbeiter - und Lokomotivführer und -führerinnen (100). Zu diesenErgebnissen kommt die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) in ihrerneuen Broschüre "Arbeitsunfallgeschehen 2018".Bei einer Unfallquote von 94 liegen Ausbaufachkräfte, das sind Dachdecker,Boden-, Fliesenleger aber auch Stuckateure und Glaser. Es schließen sich an:Berufe der Nahrungsmittelverarbeitung wie Beschäftigte im Bäcker-, Konditor- undFleischereigewerbe mit einer Unfallquote von 89. Weitere Quoten: Beschäftigteim Berufssport kamen auf 80 meldepflichtige Arbeitsunfälle je 1000Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Beschäftigte, die mobile Anlagen bedienen,wie Gabelstapler, Erdbewegungsmaschinen und Kräne auf 77 und die Bergleute auf67.Zu den Tätigkeiten mit relativ geringem Risiko gehören Büro- undSekretariatskräfte mit einer Quote von 4 aber auch Kellner/ Kellnerinnen (12)und Friseure/Friseurinnen (10). Führungskräfte, Hochschullehrkräfte undFachleute in der Softwareentwicklung mussten aufgrund der geringenStichprobengröße von der Auswertung ausgeschlossen werden. Das sprichtgleichzeitig für ein relativ geringes Unfallrisiko dieser Berufsgruppen.Berufsgenossenschaften und Unfallkassen unterstützen Betriebe und Organisationenbei der Prävention von Arbeits- und Wegeunfällen. Sie sind Ansprechpartner fürdie Gefährdungsbeurteilung und geben mit der Präventionskampagne kommmitmenschTipps, wie Betriebe eine nachhaltige Präventionskultur schaffen können.BerechnungsgrundlagenUm valide Angaben über das Unfallrisiko in einem bestimmten Beruf machen zukönnen, bedarf es passender Referenzzahlen über die Anzahl der Beschäftigten unddie geleisteten Arbeitszeiten. Da diese Angaben nicht eigenständig von dergesetzlichen Unfallversicherung erhoben werden können, mussten für dieseAuswertung externe Angaben herangezogen werden.Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten geht auf Angaben derBundesagentur für Arbeit zurück. Die Angaben wurden mit Stichtag 30.06.2018 indie Berechnungen einbezogen. Saisonale Schwankungen der Beschäftigtenzahlenfinden demnach keine Berücksichtigung.Da in den verschiedenen Berufen unterschiedliche Arbeitszeiten vorherrschen unddiese maßgeblich für die betrachtete "Zeit unter Risiko" ist, wurden über dieBeschäftigtenzahlen hinaus die gewöhnlich geleistete Wochenarbeitszeit aus dervon Eurostat herausgegebenen Erwerbstätigenrechnung herangezogen. Demnach betrugdie durchschnittliche tatsächlich geleistete Wochenarbeitszeit 34,3 Stunden -wobei deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede vorliegen. Männer arbeitetendurchschnittlich 38,0 Stunden und Frauen 30,3 Stunden.Weitere InformationenDie Broschüre "Arbeitsunfallgeschehen 2018" liefert umfangreiches Zahlenmaterialzu den Ursachen und Bedingungen von Arbeitsunfällen und den Unfallfolgen. MehrInformationen zu den Unfallquoten in verschiedenen Berufen bietet das Kapitel6.2: http://ots.de/A4MmgfInformationen zur Präventionskampagne kommmitmensch unter www.kommmitmensch.de.Pressekontakt:PRESSEKONTAKT:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und UnfallkassenTel.: +49-30-130011414presse@dguv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65320/4459358OTS: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Original-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell