Wer SUSS MicroTec jetzt nicht kauft, ist selber Schuld!

SUSS MicroTec beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. Immerhin liegt der Kurs derzeit rund drei Prozent vorne. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 20,05 EUR hingelegt werden. War das der Startschuss eines neuen Höhenflugs?

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen jetzt die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2021!

Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund zwei Prozent. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 20,55 EUR. Die Situation bleibt also angespannt.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Denn demnach sind für SUSS MicroTec Aufwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 15,99 EUR eingependelt hat. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse ist in Aufwärtstrends nun einmal höher, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen.

Welche Aktien sind die Favoriten für 2021? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport pünktlich zum Jahreswechsel die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.