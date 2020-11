Wer PLUG POWER jetzt nicht kauft, ist selber Schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Sektkorken knallen heute bei PLUG POWER. Denn die Aktie verzeichnet aktuell ein Plus von rund zwölf Prozent. Ein Ansteilsschein kostet nun schon 23,92 EUR. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Die Technik hat sich mit diesem Anstieg deutlich aufgehellt. Denn PLUG POWER kostet damit so viel wie noch nie in diesem Monat. Schließlich generiert der Wert ein neues 4-Wochen-Hoch. Bisher wurde dieses Hoch bei 21,80 EUR ausgelotet. Es könnte kurzfristig also mächtig knallen bei PLUG POWER.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Schließlich steht dieser Indikator bei 9,69 EUR und zeigt damit weitere Kursgewinne an. Damit gewinnen die Trends durch den heutigen Tag abermals kräftig an Fahrt.

