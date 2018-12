Wer Millionär werden will, sollte aufhören seine Altersvorsorge aufzuschieben

Jeder träumt davon, Millionär zu werden, und wenn man auf dem richtigen Weg zu seinen Altersvorsorgezielen ist, besteht eine gute Chance, dieses Ziel zu erreichen. Leider sind es die meisten Menschen nicht.

Hier folgt ein Überblick darüber, wie sich die Amerikaner auf einen komfortablen Ruhestand vorbereiten: 21 % haben überhaupt keine Altersvorsorge, so eine Studie von Northwestern Mutual. Millennials vernachlässigen die Altersvorsorge besonders stark, wobei laut dem National Institute on Retirement Security zwei Drittel nichts gespart haben. Es ist einfach, die Dinge schleifen zu lassen, wenn man denkt, dass man noch viel Zeit hat, um aufzuholen. Doch die früher eingezahlten Beträge zählen viel mehr als die späteren Einzahlungen. Warum? Lies weiter.

Zinseszinsen und deine Altersvorsorge

Wenn du Geld auf dein Rentenkonto einzahlst, wird es mit der Zeit wachsen — vorausgesetzt, du hast intelligente Investitionen getätigt. Zuerst verdienst du nur Zinsen auf den Kapitalbetrag, den du beigetragen hast, aber mit der Zeit wirst du Zinsen auf deine Zinsen erhalten. Das nennt man Zinseszinseffekt, und der kann im Laufe der Zeit einen großen Unterschied machen.

Um diesen Punkt zu veranschaulichen, gehen wir von einer jährlichen Investition von 5.000 US-Dollar aus, die jemand zu verschiedenen Zeitpunkten in seinem Leben gestartet hat. Nehmen wir an, dass diese Investitionen eine jährliche Rendite von 8 % erzielen und dass die Person plant, mit 65 in Rente zu gehen. In der folgenden Tabelle siehst du, wie viel man am Ende hätte, wenn man ab 25, 35, 45 bzw. 55 Jahren begonnen hätte, 5.000 US-Dollar jährlich zu sparen (gerundet auf die nächsten tausend):

5.000 USD jährliche Sparbeiträge ab einem Alter von Insgesamt geleistete Zahlungen bis zum Alter von 65 Jahren Kontostand mit 65 Jahren 25 Jahren 200.000 USD 1.464.000 USD 35 Jahren 150.000 USD 625.000 USD 45 Jahren 100.000 USD 247.000 USD 55 Jahren 50.000 USD 77.000 USD

DATENQUELLE: FIDELITY 401K.COM BEITRAGSRECHNER.

Du siehst, je früher du mit dem Sparen beginnst, desto mehr Zeit hat der Zinseszinseffekt, um deine Beiträge zu vermehren. Das bedeutet, dass du weniger von deinem eigenen Geld einsetzen musst und am Ende einen größeren Notgroschen hast. Wenn du mit der Altersvorsorge wartest, wird die Sache viel schwieriger.

Wie viel Geld brauche ich für den Ruhestand?

Du hast vielleicht gehört, dass 1 Mio. US-Dollar die magische Zahl für die Altersvorsorge ist, doch es ist nicht so einfach. Jeder Mensch braucht unterschiedlich viel, je nachdem, wie lange er lebt, welchen Lebensstil er sich wünscht und wie viel er von der Sozialversicherung erhält. Du kannst mit weniger als 1 Mio. US-Dollar auskommen, wenn du sparsam lebst, aber du kannst auch viel mehr benötigen, wenn du in einer Stadt lebst oder planst, viel zu reisen.

Du solltest also die Lebenshaltungskosten im Ruhestand und die Dauer der Rente schätzen — wenn du es nicht bereits getan hast. Die durchschnittliche Lebenserwartung in den USA beträgt 78,6 Jahre. Ziehe diese Zahl von deinem bevorzugten Rentenalter ab, um herauszufinden, wie viele Jahre an Altersguthaben du benötigst. Sobald du diese Information hast, kannst du sie in einen Ruhestandsrechner eingeben, der die Berechnungen für dich durchführt, und sogar die Inflation berücksichtigt. Dann subtrahiere den Betrag, den du von der Sozialversicherung erwartest, um herauszufinden, wie viel du dir alleine zusammensparen musst.

Wie ich bereits erwähnt habe, ist 1 Mio. US-Dollar eine etwas willkürliche Zahl, aber du kannst sie als Ausgangspunkt nehmen, um herauszufinden, wie viel du pro Monat weglegen solltest. Die folgende Tabelle zeigt, wie viel du monatlich sparen musst, um mit 65 Jahren mit 1 Mio. US-Dollar in Ruhestand zu gehen, bei einer jährlichen Rendite von 8 %. Wenn du feststellst, dass du mehr als 1 Mio. US-Dollar benötigst, solltest du mehr einzahlen.

Zu sparen begonnen mit Monatliche Sparbeträge, um mit 65 Jahren 1 Mio. USD zu erzielen 25 Jahren 286,45 USD 35 Jahren 670,98 USD 45 Jahren 1.697,73 USD 55 Jahren 5.466,09 USD

Wenn du bis 40 oder 50 mit dem Sparen wartest, wirst du einen viel mühsameren Weg vor dir haben. Es ist anzumerken, dass der 55-jährige Sparer seine Ziele mit der gesetzlichen Rentenversicherung allein nicht erreichen könnte. Man müsste ab einem Alter von 50 Jahren fast 65.600 US-Dollar pro Jahr sparen. Selbst wenn du es dir leisten könntest, 65.600 US-Dollar pro Jahr zu sparen, müsstest du einen Teil davon auf einem Sparkonto oder einem nicht steuerbegünstigten Investmentkonto anlegen.

Wie fange ich an?

Wenn dein Arbeitgeber eine Betriebsrente anbietet, ist das der beste Ausgangspunkt, um mit der Altersvorsorge zu beginnen, insbesondere wenn dein Unternehmen deine Beiträge erhöht.

Wenn du deine Altersvorsorge aufgeschoben hast und dir jetzt Sorgen machst, ob du genug hast, ist es eine gute Idee, so viel du dir leisten kannst, nachzuzahlen. Du musst dich zwar mehr bemühen, aber es ist immer noch möglich, dein Sparziel zu erreichen.

Dieser Artikel wurde von Kailey Fralick auf Englisch verfasst und am 16.12.2018 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.