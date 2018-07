Wer Menschen in Seenot die Hilfe verweigert, verhöhnt europäische Werte EKD-Migrationsexperte Rekowski besucht zivile Seenotretter auf Malta

Hannover (ots) - Die Not der Menschen, die vor Krieg und Hungerüber das Mittelmeer fliehen, darf nicht aus dem Blick geraten. Dieshat der Vorsitzende der Kammer für Migration und Integration derEvangelischen Kirche in Deutschland, der rheinische Präses ManfredRekowski, vor seiner für kommenden Montag geplanten dreitägigen Reisenach Malta unterstrichen. "Menschen in Seenot wissentlich und mitKalkül die Rettung zu verweigern, ist nicht nur zynisch, sondernverhöhnt alle humanitären Errungenschaften." Dass die Schiffe derzivilen Rettungsorganisationen an die Kette gelegt sind und auch dasAufklärungsflugzeug "Moonbird" der Organisation Sea-Watch von Maltaaus nicht mehr zu Erkundungsflügen Richtung Libyen aufbrechen darf,ist für den Kammervorsitzenden Ausdruck einer Politik, die denHerausforderungen der globalen Fluchtbewegungen durch Abschottungstatt durch vernünftige Lösungen begegnet.Präses Rekowski wird sich vom 16. bis 18. Juli 2018 auf Malta überdie aktuelle Lage der zivilen Seenotrettung informieren und bei einemFlug auch Einblicke in die Aufklärungsarbeit der Moonbird nehmen. Dasvon der EKD finanziell unterstützte Flugzeug ist bis zum Startverbotan der Rettung von 20.000 Menschen beteiligt gewesen.Rekowski weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dassSeenotrettung nach internationalem Recht eine humanitäreVerpflichtung ist. Es sei empörend, dass die Arbeit der zivilenHelferinnen und Helfer als verlängerter Arm von Schlepperbandendiskriminiert werde. Der Präses wörtlich: "Egal, warum die Menschenüber das Meer fliehen: Wenn sie unterwegs in Seenot geraten, brauchensie Hilfe. Das gebietet die Menschlichkeit. Das gebietet dieNächstenliebe. Das gebieten die christlichen Werte, auf die sichviele in Europa berufen."Die Facebookseite der EKD und die Facebookseite der EvangelischenKirche im Rheinland berichten live und der Präses blogt von seinerReise. Alle Kanäle sowie Fotos, Berichte und Videos sind unterekir.de/malta verlinkt bzw. abrufbar.Medienkontakt/-begleitung vor Ort:Wolfgang Beiderwieden, stellvertretender Pressesprecher derEvangelischen Kirche im Rheinland, Telefon +49(0)15201820465, E-Mailwolfgang.beiderwieden@ekir.deHannover, 13. Juli 2018Pressestelle der EKDKerstin KippPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell