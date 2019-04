Frankfurt (ots) -Bei der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" soll Ex-Pharma-ManagerAndreas Barner den Vorsitz des Aufsichtsrates übernehmen. Dasberichtet "Kress Pro" in seiner aktuellen Ausgabe.Andreas Barner (66) war zwischen 2009 bis 2016 Vorsitzender derUnternehmensleitung des Pharmaunternehmens Boehringer Ingelheim. Ersitzt seit 2016 im Aufsichtsrat der FAZ GmbH und ist seit vergangenemJahr stellvertretender Vorsitzender des Gremiums. Der aktuelleAufsichtsratschef Karl Dietrich Seikel (72), soll künftig den Vorsitzdes Kuratoriums der Fazit-Stiftung übernehmen, derMehrheitseigentümerin der FAZ, schreibt "Kress Pro" unter Berufungauf Unternehmenskreise. Demnach muss das Kuratorium derFazit-Stiftung die Planungen im Juni noch formell beschliessen.Darüber hinaus sucht die FAZ derzeit zwei neue Aufsichtsräte. DerUnternehmer Ludwig Georg Braun (Vorsitzender des Aufsichtsrats der B.Braun Melsungen AG) scheidet aus, weil er die Altersgrenze von 75Jahren erreicht hat. Aus dem gleichen Grund hat der Jurist MichaelHoffmann-Becking (76) bereits im vergangenen Jahr das Gremiumverlassen. Neben Barner und dem langjährigen Spiegel-GeschäftsführerSeikel sitzen derzeit die Verlegerin Katarzyna Mol-Wolf (u.a."Emotion") und seit Dezember 2018 Karl Hans Arnold, Herausgeber der"Rheinischen Post" (und ehemaliger Vorsitzender der Geschäftsführungder Rheinisch-Bergischen Verlagsgesellschaft) im Aufsichtsrat.Mitte März hatte die "FAZ" für Schlagzeilen gesorgt, weilHerausgeber Holger Steltzner das Blatt verlassen musste.Lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von "kress Pro", die in diesenTagen erscheint, alles darüber, wer künftig bei der "FAZ" das Sagenhat, wie es wirtschaftlich aussieht, über welche Strategien dieFührungskräfte nachdenken und warum Herausgeber Holger Steltznergehen musste.Bestellungen unter:vertrieb@oberauer.comDownload unter:https://shop.oberauer.com/detail/index/sArticle/211Pressekontakt:Kress ProChefredakteurMarkus WiegandTelefon: 07742 9754 019Original-Content von: Medienfachverlag Oberauer GmbH, übermittelt durch news aktuell